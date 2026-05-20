機場二號客運大樓5.27啟用　港鐵推出坐機鐵贏國泰商務艙機票抽獎

【機場二號客運大樓／港鐵／機場快線／城巴】香港國際機場二號客運大樓本月27日（下周三）投入服務，港鐵今日（20日）宣布，MTR Mobile合資格會員由當日起至6月30日期間，乘機場快綫往返機場或博覽館站，可額外獲得1,000分，並可參加一次壓軸大抽獎，頭獎為國泰航空雙人商務艙來回機票一套，航點包括東京、大阪、首爾、曼谷等，得獎者任選其一；其他獎品有機場快綫免費單程車票、圓方100元餐飲現金券等。參加抽獎方法下文看清。



此外，城巴同日公布，城巴日間及通宵機場快線開班次，由同日起新增「機場二號客運大樓」落客站，不過返回市區的安排則維持不變，乘客如常前往機場（地面運輸中心）站，再乘坐各路線返回港九新界。



港鐵宣布今年5月27日至6月30日推出「限時出行禮遇」獎賞活動，送出國泰來回機票等獎品。（港鐵圖片）

機場快綫的自動收費系統及新閘機正進行提升工程。（港鐵圖片）

香港國際機場二號客運大樓（T2大樓）將於5月27日正式啟用，港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的3號月台（往博覽館站方向）及4號新月台（往香港站方向），已在今日（20日）啟用。

港鐵限時出行禮遇獎賞一︰App額外送1000分

港鐵今日宣布今年5月27日至6月30日推出「限時出行禮遇」獎賞活動。MTR Mobile會員只要使用已連結的八達通，乘坐機場快綫往返機場站／博覽館站，以及香港／九龍／青衣站，即賞額外1,000分。

由今年5月27日至8月26日，原本只在指定早晨時段提供的「機場快綫早晨專綫服務」將限時升級至全日適用。（港鐵圖片）

港鐵限時出行禮遇獎賞二︰壓軸大抽獎送國泰來回機票

同時乘客每完成上述合資格車程，便可獲得參加一次壓軸大抽獎，有機會贏取一套國泰航空雙人商務艙來回機票，航點包括北京、上海、台北、東京、大阪、首爾、曼谷、新加坡、吉隆坡及峇里島，得獎者可任選其一。

除了來回機票大獎外，活動並送出超過一萬份獎品，包括500份機場快綫免費單程車票、500份ELEMENTS圓方100元餐飲現金券，以及一萬份機場快綫車費折扣25元。港鐵將於今年7月18日前，透過MTR Mobile信箱公布結果。

乘客使用八達通便能以優惠價25元，由九龍站／青衣站乘搭機場快綫前往香港站。（港鐵圖片）

港鐵限時出行禮遇獎賞三︰「機場快綫早晨專綫服務」全日坐

此外，由今年5月27日至8月26日，原本只在指定早晨時段提供的「機場快綫早晨專綫服務」將限時升級至全日適用，包括周末及公眾假期。乘客只需使用有效八達通，在指定閘機進站，便能以優惠價25元，由九龍站／青衣站乘搭機場快綫前往香港站。

機場快綫乘客5.31起可用信用卡及內地電子錢包付費

港鐵又指，由今年5月31日起，機場快綫閘機將支援更多電子支付方式，乘客付車費可用AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、雲閃付App港鐵乘車碼，以及微信搭車碼等。閘機同時新增感應式卡支付功能，支援Visa、Mastercard及銀聯感應式卡乘車，僅不包括銀聯扣賬卡，以緊貼旅客的需要。

乘客可在新款閘機使用感應式信用卡、扣賬卡或二維碼電子錢包付費乘車。（港鐵圖片）

城巴5.27起新增「機場二號客運大樓」落客站

城巴同日公布，城巴機場快線由5月27日起，新增「機場二號客運大樓」落客站，包括所有日間及通宵路線（即A線及NA線）往機場方向的班次。巴士落客區位於離港層並設有全天候上蓋，乘客下車後即可步進全新大樓辦理登機及過關手續。

屆時城巴機場快線先在一號客運大樓停站，若乘客前往二號客運大樓，只要繼續留在車上，直至巴士抵達二號客運大樓即可下車。

城巴機場快線由5月27日起，新增「機場二號客運大樓」落客站。（城巴圖片）

機場快線前往市區安排不變 繼續在機場地面運輸中心上車

城巴又指，為確保乘客清晰掌握新安排，將在機場快線車隊加強宣傳，車廂電子屏幕加入專屬二維碼，方便乘客坐車時即時查閱航班及客運大樓等資訊，車廂同時播放廣播，以協助旅客掌握出行安排。

至於城巴機場快線前往市區的登車安排則維持不變，市民抵港後可如常前往機場（地面運輸中心）站，乘搭各路線前往港九新界各區。