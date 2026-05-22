機場二號客運大樓5.27啟用　設全新自助行李托運櫃位　45秒即完成

機場二號客運大樓離港設施本月27日啟用，15間航空公司當日起至6月10日會分批進駐。二號客運大樓內有多項新裝置，包括全新自助行李托運櫃位、浸沉式數碼藝廊等。機管局指，全新自助行李托運櫃位可自動偵測行李重量、大小，旅客只需觸屏一次，便可完成整個行李托運手續，一件行李計只需45秒。



機場二號客運大樓離港設施本月27日啟用，15間航空公司當日起至6月10日會分批進駐。（夏家朗攝）

機場二號客運大樓離港設施本月27日啟用，15間航空公司當日起至6月10日會分批進駐。（夏家朗攝）

機管局運行執行總監姚兆聰（左）指，在二號客運大樓營運初期，旅客需乘搭機場捷運系統列車到一號客運大樓登機，直至明年底二號客運廊啟用，二號大樓的抵港設施亦會於屆時啟用。（夏家朗攝）

機管局今日（22日）舉辦傳媒簡報會及參觀活動，介紹二號客運大樓設施及旅客離港流程。

機管局運行執行總監姚兆聰指，在二號客運大樓營運初期，旅客需乘搭機場捷運系統列車到一號客運大樓登機，直至明年底二號客運廊啟用，二號大樓的抵港設施亦會於屆時啟用。

二號大樓離港設施有P至W八個行段，共15間原先位於一號客運大樓的航空公司將於5月27日起分批遷至。香港航空當日首先進駐，位於Q及R行段；大灣區航空6月3日遷至，登記行段是Q及S；香港快運航空最遲6月10日進駐，位於U行段。另外，亞洲航空、峇迪航空、海南航空，及菲律賓亞洲航空等亦會陸續進駐。

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八個行段中，R、S、T、U為全新自助登記區，設有全新自助行李托運櫃位。機管局工程及設施維護管理執行總監梁景然指，全新自助托運櫃位為特別設計，可偵測行李類型、重量、大小，亦可識別行李標籤。

據機管局示範，旅客將行李放上5厘米高的超低地台設計輸送帶後，只需掃描容貌一次，並觸碰屏幕確認，即可完成行李托運手續，對比一號大樓旅客需自行用掃描器掃描行李標籤快出不少。以一件行李計，全個過程僅需時45秒。姚兆聰透露，機管局計劃為其申請專利。

交通方面，除港鐵機場快線月台兩側車門將會開啟分別直達一、二號客運大樓外，29條機場巴士線將增設落客站。同時二號大樓有連蓋行人通道連接三號停車場，共有約1,000個車位，包括81個充電站，可作短期或長期泊位用。

商戶方面，離港層非禁區範圍設有25間商舖及食肆，包括麥當勞、譚仔三哥米線等，亦有台式茶飲店及咖啡店等。零售商戶則有便利店、玩具店、書店等，下周三會全部開業，有部分目前已經營業。

離港層非禁區範圍設有25間商舖及食肆，包括麥當勞、譚仔三哥米線等，亦有台式茶飲店及咖啡店等。（夏家朗攝）

離港層非禁區範圍設有25間商舖及食肆，包括麥當勞、譚仔三哥米線等，亦有台式茶飲店及咖啡店等。（夏家朗攝）

姚兆聰指，二號大樓定位以年輕、區域性航空為主，預計首年可處理800萬人次。他又指，二號客運大樓每年最多可處理3,000萬客量，配合一號大樓的7,000萬，即未來機場每年可處理一億客流量。另外二號客運大樓亦已預留了擴建空間，可以做到「不停航施工」，日後會視乎需要擴建，屆時最多可處理5,000萬人次。

另外，梁景然透露，二號大樓造價約為100億元，詳細數字仍在計算中，稍後會作交代。