佛誕三日連假｜61.5萬人次港人周六北上或外遊　30萬人樂而未返

上周六（23日）至本周一（25日）一連三日為周末及佛誕補假假期，五天工作制僱員享有三天連假。入境處數據顯示，昨日（23日）有61.5萬港人出境，當中北上深圳等地人數佔49萬人次，按周多12萬人次或32.7%；同日回港有31.8萬人次，即約30萬人未有即日回港。



昨日（23日）港人北上人次達49.1萬人次，約5.4萬人經西九龍高鐵站北上。

昨日（23日）港人北上人次達49.1萬人次，約5.4萬人經西九龍高鐵站北上。

昨日（23日）港人北上人次達49.1萬人次，約5.4萬人經西九龍高鐵站北上。

昨日內地旅客訪港人次達148,164，較上星期六的127,166人次，增加約16.5%，比五一黄金周後首個周六（5月19日）的87,100人次，多約七成。

昨日（23日）港人北上人次達49.1萬人次，約5.4萬人經西九龍高鐵站北上。

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另一方面，昨日有615,040人次港人出境，按周多36.7%或16.4萬人次。撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人次，有491,196人次港人北上，較上星期六的370,929人次，增加120,266人次或32.7%。

最多人經羅湖口岸出境，達139,399人次；其次是落馬洲支線口岸，達112,020人次；第三為經深圳灣口岸。北上南下逆差達34.3萬人次，較上星期的24.3萬，增加10萬。