女家長想子插班中二　圖賄賂助理校長不果刪訊息　囚3月准緩刑

女家長為想讓兒子插班入讀屯門廠商會蔡章閣中學的中二，涉企圖以1萬元人民幣賄賂助理校長，助理校長拒收並匯報事件，家長事後刪除她與該助理校長之間的訊息。她早前認妨礙司法公正等罪，案件今（26日）在屯門裁判法院判刑，署理主任裁判官鄧少雄判家長入獄3個月，但准緩刑18個月。



女被告蔡鈺（38歲）承認一項妨礙司法公正罪，指她於 2024 年 9 月 12 日在港作出妨礙司法公正的作為，即銷毀或干擾廉政公署就她被指稱貪污的調查資料。

女家長蔡鈺認曾訊息提到：若付些錢你能安排嗎。(資料圖片)

被告孔少丹否認妨礙司法公正罪，經審訊後被裁定罪名不成立。(資料圖片)

兒子拒考入學試只獲安排讀中一

案情指，蔡鈺的兒子在疫情期間曾回內地讀書，他2024年想回港升讀中學，並獲分配到廠商會蔡章閣中學的中二學位。該校助理校長於2024年7月底審閱蔡兒子的學歷文件後，要求其子需進行入學試，並取得合格，方可入讀中二，惟其子拒考，故校方只安排他讀中一。

願給1萬求助理校長助子入中二

蔡於同年8月初透過電話通訊軟件與助理校長孔少丹溝通，求他安排其子直入中二，又稱送出1萬元人民幣，助理校長拒收，並匯報事件。

酒店與助理校長會面後刪除訊息

廉署介入調查後，曾提醒蔡切勿刪除有關訊息，但蔡其後在內地酒店與孔會面，蔡之後刪除電話訊息。

蔡曾出庭指證助理校長

該校的助理校長孔少丹，50歲，原亦被控1項妨礙司法公正。但他否控罪，蔡並曾出庭作證，指孔曾親深圳找她，兩人並在酒店見面，她亦有為孔預訂酒店房休息，她指孔曾叫她刪除訊息，又稱若被看到相關訊息會「不好」。

辯方指蔡與孔曾發生尷尬事

代表孔律師指，孔與蔡因前一晚發生尷尬事，孔誤會了一些男女之間的事，故求蔡刪除孔提及想蔡折返酒店的訊息，指孔未有向蔡提及蔡圖行賄的事。孔最終被裁定罪名不成立。

案件編號：TMCC2001/2025