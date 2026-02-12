蔡章閣中學助理校長涉叫女家長刪資料 擬否認妨礙司法公正
蔡章閣中學助理校長，涉叫一名女家長刪掉通訊資料，及涉叫女家長回內地避一避，被控妨礙司法公正罪，案件今（12日）在屯門法院再提訊，辯方指被告擬不認罪，裁判官把案押後至3月10日作審前覆核。
同案女家長早前已認罪，其判刑今再押後，裁判官亦撤銷女家長的離港限制，准她以5000元保釋，並須每周報到1次。
被告孔少丹（50歲，蔡章閣中學助理校長），被控1項妨礙司法公正罪。
女被告早前已認罪
女被告蔡鈺（38歲，學生家長），早前已承認一項妨礙司法公正罪，控方亦透露蔡將轉作控方證人，其判刑亦一再押後。她早前承認案情指，蔡想兒子入讀涉案中學的中二，惟兒子拒考入學試，只獲准讀中一，蔡涉聯絡該校一名人士，她之後曾想付1萬元但被拒絕。後來有人約她到內地酒店見面，叫她刪掉資料及在內地避一避。
女親友揮傘擋鏡頭不果 蔡站著讓記者拍照
蔡今與一名女親友離開法院時，女親友起初不斷揮傘遮擋鏡頭，最終躲避不果，並用普通話叫蔡：「站著！站著!」蔡最後站著讓記者拍照。
案件編號：TMCC2001/2025
