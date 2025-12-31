女家長認曾刪除疑含行賄內容的對話　稱願協助控方　判刑押後

女家長涉欲以1萬元行賄廠商會蔡章閣中學助理校長，以安排其子入讀該校中二，助理校長拒收並匯報事件，惟助理校長事後疑聯繫家長，並要求她刪除政的對話證據。女家長早前認妨礙司法公正罪，案件原定今（31日）在屯門裁判法院判刑，控方指女家長同意協助控方指證同案另一被告，裁判官賈有方把案件押後至2月12日，與本案首被告的答辯一同處理，女家長續准保釋。



女被告蔡鈺（38歲）早前承認一項妨礙司法公正罪，指她於 2024 年 9 月 12 日在港作出妨礙司法公正的作為，即銷毀或干擾廉政公署就她被指稱貪污的調查資料。

女被告蔡鈺認妨礙司法公正罪，現正為控方錄口供，官准判刑押後。(陳蓉攝)

或需以控方證人身份作供

控方指，蔡同意協助控方，現正錄取證人口供，右同案另一被告不認罪，蔡或需以證人身份出庭作供，故要求判刑押後。

兒子拒考入學試只准讀中一

蔡早前承認的案情指，蔡鈺的兒子獲分配廠商會蔡章閣中學的中二學位。該校助理校長於2024年7月底審閱學歷文件後，要求其子入學試合格，方可入讀中二，惟其子拒絕應考，故最獲安排讀中一。

願給1萬但助理校長拒收

同年8月初，蔡透過電話通訊軟件與助理校長溝通，要求安排兒子入讀中二。蔡其後透過向助理校長發送1萬元人民幣，但助理校長拒絕接受並匯報事件。

酒店會面後刪除訊息

廉署介入調查期間，曾提醒蔡切勿刪除有關訊息，但二人其後在內地酒店會面，有人涉叫蔡刪除電話訊息，又建議她不要到香港以避免廉署調查。

同案被告孔少丹，50歲，助理校長，被控1項妨礙司法公正，案件將於明年2月12日再提訊。

案件編號：TMCC2001/2025