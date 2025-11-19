女家長為子升學私下找助理校長幫忙　認曾按要求刪訊息　認罪候判

廠商會蔡章閣中學一名女家長，想兒子入讀該校中二，惟兒子不肯去考試只准讀中一，女家長涉私下聯絡該校助理校長，其後獲告知其子只要出席考試即可，她事後曾透過支付工具付1萬人民幣給該助理校長。惟該助理校長後來約她到內地酒店見面，並叫她刪掉資料及在內地避一避。女家長今（19日）在屯門裁判法院認妨礙司法公正罪，裁判官把案押後至12月31日判刑。



女被告蔡鈺，38歲，學生家長，承認一項妨礙司法公正。同案被告孔少丹（50歲，蔡章閣中學助理校長）未答辯，案件將於12月11日再訊。

女被告蔡鈺在屯門法院認妨礙司法公正罪。

蔡的兒子拒絕考試只獲安排讀中一

案情指，案發時蔡鈺的兒子獲分配2024/2025學年廠商會蔡章閣中學(蔡章閣中學)的中二學位。該校助理校長於2024年7月底審閱蔡鈺兒子的學歷文件後，要求他入學試合格方可入讀該校中二。蔡鈺兒子因拒絕應考，獲安排讀中一。

蔡聯絡孔要求安排其子讀中二

同年8月初，蔡鈺透過電話通訊軟件發送訊息給孔，求安排兒子入讀中二。孔後來基於學位情況，告訴蔡鈺只要其子出席考試，便可入讀中二。蔡鈺得知安排後，透過支付工具付孔1萬元人民幣，但孔拒絕。

蔡及孔曾在內地酒店見面

廉署調查發現，孔於同年9月12日主動約蔡鈺到內地一間酒店會面。蔡鈺承認於同日有應孔要求，兩人在酒店見面後亦有共進晚餐。期間，孔告知蔡鈺廉署正調查她發送1萬元人民幣的貪污事件，廉署亦會聯絡蔡鈺進行會見。孔著蔡鈺刪除二人先前所有電話訊息，蔡鈺其後應要求刪除相關訊息。孔並建議蔡鈺不要到香港以避免廉署調查。

案件編號：TMCC2001/2025