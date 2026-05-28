宏福苑｜鄧家彪辦睇樓團　帶居民實地考察　視乎反應安排第二場

宏福苑火災發生至今已有半年，政府早前向宏福苑業主發出收購建議，工聯會立法會議員鄧家彪本周二（26日）組織宏志閣業主「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案，再前往九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑外圍參觀。



鄧家彪今早（28日）在港台節目《千禧時代》表示，由於居民都習慣由宏福苑走往大埔墟港鐵站，路程與盛緻苑走往九龍灣站或彩虹站相近，稱他們觀察過後已「心中有數」，又透露計劃下周再安排第二場「睇樓團」。



立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，2026年5月26日到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。（何永賢FB圖片）

立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，2026年5月26日到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。（何永賢FB圖片）

立法會議員鄧家彪組織的宏志閣業主「睇樓團」，2026年5月26日到樂富房委會客戶服務中心了解長遠居住安排方案。（何永賢FB圖片）

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政府5月14日公布，若6月30日或之前，75%或以上宏志閣業主簽署接受收購，政府提出的長遠方案（即現金或樓換樓），便會正式開放予宏志閣，反之長遠方案將不會涵蓋宏志閣。若宏志閣業主今年6月未能簽署信件，但之後決定出售業權，最遲在8月31日簽署。

鄧家彪︰居民與解說員面對面相認的場景溫馨

居於大埔區的工聯會立法會議員鄧家彪今日（28日）在港台節目《千禧時代》表示，有個別宏志閣居民希望與解說團隊當面了解資訊，包括屋苑間隔、具體位置及落成次序等，於是他向房屋局提出請求，獲准後組織「睇樓團」，在周二（26日）到樂富房委會客戶服務中心了解。

鄧家彪指，當局安排5個解說員到場，由於部份居民日間需要工作，與解說員一直以來只通過電話溝通，從未曾見面，形容他們面對面相認的場景溫馨。

工聯會立法會議員鄧家彪組織宏志閣業主「睇樓團」。（資料圖片／梁鵬威攝）

居民參觀過後已「心中有數」 下周再辦第二場睇樓團

鄧家彪又指，由於各屋苑的位置相距甚遠，部份位於粉嶺及東涌，因此安排居民到九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑的外圍實地觀察，而居民都習慣由宏福苑走往大埔墟港鐵站，路程與盛緻苑走往九龍灣站或彩虹站相近，稱他們參觀過後已「心中有數」。

鄧家彪並透露，將視乎街坊報名的反應，計劃下周再安排第二場「睇樓團」。