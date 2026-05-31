藥費差距10倍　創新藥香港無得用！　港人北上求醫實錄

一條深圳河，分隔了兩個世界的藥價。同一款標靶藥，香港私家醫院收費四、五萬，深圳只需五千元，有些新藥甚至香港都沒有，有病人只能北上尋求生機。《香港01》追蹤卵巢癌患者的真實經歷，她由無藥可醫到重獲希望，見證內地平價藥與創新藥如何改寫治療軌跡。港人北上消費延伸至北上求醫，有深圳私家醫院透露，港人病人比例一年內由兩成升至四成，需求從體檢洗牙升級到長期抗癌治療。



為何內地藥費能便宜這麼多？香港藥物註冊嚴謹，病人卻往往等到無藥可用？當愈來愈多的港人選擇北上求醫，香港醫療面對前所未有的衝擊，醫療衛生界議員林哲玄直言，香港不能鬥平，應發展高階的第二醫療意見中心。當深圳河對岸用更低價錢、更多創新藥吸走病人，香港醫療的出路何在？



E女士（化名）正是北上求醫大軍的一員。（香港01圖片）

E女士（化名），正是北上求醫大軍的一員。2021年確診第三期卵巢癌，在香港一直接受治療，食標靶藥年半後出現抗藥性，復發了。香港私家醫生坦言二、三線治療效用未必大。在近乎絕望之際，病友「同路人」傳來消息：內地有一款化療藥，原用於肺癌，對卵巢癌也有作用。這款藥，香港沒有。

E女士從此踏上北上求醫之路。一個療程下來，總花費兩萬多元人民幣，稱：「在香港一定不是這個數目，起碼四、五、六萬。」她亦見證不少病友「由行唔到恢復到行得返，成個精神狀態不同了。由沒有辦法醫治，變成有得醫。」

新風天域醫療集團執行董事、大灣區首席營運官蕭毅晃反映，港人就診佔比在一年內由兩成升至四成。（香港01圖片）

不只是體檢、洗牙 北上求醫2.0

深圳市衛健委數據顯示，早在2023年，深圳已為港人提供70萬人次診療服務，平均每日2,000人過關看病。新風天域醫療集團執行董事、大灣區首席營運官蕭毅晃反映，港人就診佔比在一年內由兩成升至四成。他估計今年數字可能翻倍，「去到五萬我都不會很驚訝，見到每個月的數字其實都增長得非常之快。」

比數字更值得關注的，是需求層次的徹底轉變，他指出，需求層次已由簡單體檢、洗牙，演變到長期抗癌治療，同一款標靶藥，香港私家醫院收費四、五萬，深圳只需五千元，有些新藥甚至香港都沒有，「那些高端患者過來，不只是因為價錢，是因為有藥可以繼續治療」。

港人北上消費延伸至北上求醫，需求從體檢洗牙升級到長期抗癌治療。（香港01圖片）

內地市場大、利醫保國談 香港藥物註冊嚴謹

首先解答兩地藥費差異的問題，深圳新風和睦家醫院藥劑科主任石瑩解釋，內地患者基數龐大，佔全球病例比例高，國家與藥廠議價時有更強籌碼，能以量換價。大部分藥廠傾向進入醫保目錄，形成雙贏局面。

其次是香港藥物引入制度，外科醫生、立法會議員林哲玄解釋，香港藥物監管相當嚴謹，藥物註冊及引入主要透過四種途徑進行。第一，常規註冊，藥廠須提交兩張非本地藥物證明書，衞生署審批後方可在港銷售。第二，「1+」機制，藥廠只需持有一張海外證明，輔以本地臨床數據及本地醫生推薦，即可申請註冊，旨在加快新藥引入。

第三，第一層審批，容許現有已註冊藥物申請新用途、新劑量或新配方，擴闊治療選項。第四，指定病人計劃，個別病人急需某款香港未註冊的藥物時，醫生可向衞生署藥物辦公室申請特別進口，專為該病人輸入使用。制度層層把關，保障安全。

林哲玄觀察到，少了專科醫生離開醫管局開業，個體戶醫生壓力不小。（資料圖片）

三招走高端路線 成奇難雜症第二意見中心

當愈來愈多的港人選擇北上求醫，香港醫療面對前所未有的衝擊，面對病人數目減少、租金人工高企的困境，林哲玄直言，兩地消費水平差距巨大，香港無法在價格上競爭，「我們連租金都無法交。」

他觀察到，少了專科醫生離開醫管局開業，個體戶醫生壓力不小。但他強調，香港的出路絕非減價迎戰，「我們不是向著鬥便宜的方向發展，我們是要向著質素的方面發展。」

林哲玄提出三條路：第一，善用大學科研，發展真正高端的治療方案；第二，做好人才培訓的「火車頭」角色；第三，維持嚴格監管，去除商品化。「我們要發展的，是一個第二醫療意見的中心。即是奇難雜症、嚴重疾病，譬如他在自己當地看了醫生，要做一個巨大的手術，難以回頭的，你想獲得第二個地方的意見，尤其是醫療水平高的地方的意見，那麼香港就可以提供這個服務。」

對香港病人而言，北上求醫是多一個選擇；對香港醫療體系而言，這是一記改革警鐘。當深圳河對岸用更低價錢、更多創新藥吸引病人，香港要守住醫療口碑，不能再單靠昔日名聲。這條路如何走，影響著我們每一個人。