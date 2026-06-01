北區家庭門診引入智慧藥庫　機器人自動搬運及搵藥　加快病人取藥

醫管局近年積極引入高科技設施，有家庭醫學綜合中心藥劑部引入智慧藥庫系統，使用機械人取代以往以人手補貨及上架藥物，可釋放藥劑部職員取貨人手及增加取藥準繩度之餘，亦可減少病人等候取藥的時間。



醫管局總藥劑師崔俊明表示，未來只要有合適的地方，包括需重建或發展中的家庭醫學門診都會引入有關系統。



北區家庭醫學綜合中心藥劑部於2024年年底引入智慧藥庫系統，該系統包括運輸機器人，可拖起並搬運藥架。（何穎賢攝）

繁忙時間取藥要等1小時 高科技有助縮短等候時間

醫院醫療系統工作繁多，崔俊明表示，部分專科門診高峰期每一日超過2,500位病人取藥，繁忙時間每位病人需等候一小時取藥，引入高科技可縮短等候時間，以及增加醫護人員取藥準繩度。

北區家庭醫學綜合中心藥劑部於2024年年底引入智慧藥庫系統，該系統具備運輸機器人，可拖起並搬運藥架。（何穎賢攝）

北區家庭醫學綜合中心藥劑部於2024年年底引入智慧藥庫系統，是本港第一間設立該系統的公立醫療設施，該系統具備運輸機器人及智能核對系統。以往藥物倉庫與派藥的藥劑部相隔甚遠，現時智慧藥庫僅與藥劑部有一門之隔，方便職員更快地取藥補充藥劑部缺少的貨源，以及將藥物放置於倉庫内。

北區醫院藥劑部部門經理梁彥文（左）表示，機器人會自動將較早過期的藥物送遞出貨，並即時記錄庫存，利於醫管局控制藥物浪費成本、提升取藥準確度。（林子慰攝）

不用再逐個貨架搵藥 輸入指令 機器人自動搬運所需藥物藥架

北區醫院藥劑部部門經理梁彥文指出，職員每日需到藥庫為藥劑部補充藥物一至兩轉，以往需以人手推車仔的方法，逐個貨架尋找藥物；現時則設6部承重量約1,200磅的機械人，職員在工作站輸入指令後，機器人會自動搬運所需藥物的藥架，再由職員取藥及核對，取代傳統以人尋貨的模式。

職員在工作站輸入指令後，機器人會自動搬運所需藥物的藥架，之後職員會取藥及核對藥品數量。（何穎賢攝）

智能藥庫具核對及紀錄系統，職員取藥並掃描藥品後，會自動記錄庫存並彈出單據。（何穎賢攝）

機器人會自動篩選 將快過期藥物送遞出貨

梁彥文又表示，機器人會自動將較早過期的藥物送遞出貨，並即時記錄庫存，有利醫管局控制藥物浪費成本、提升取藥準繩度，以及減少職員尋找藥物時間及人手。梁說，釋放的時間可讓前線職員專注服務病人，包括講解藥物副作用及說明藥物治療用途等。

醫管局總藥劑師崔俊明稱，未來只要有合適的地方，包括需改建的家庭醫學門診或醫院藥劑部，都會引入智慧系統。（何穎賢攝）

崔俊明：職員去藥庫取貨時間可由20分鐘減至數分鐘

醫管局總藥劑師崔俊明稱，以往傳統藥庫距離藥劑部較遠，藥劑部藥物不夠需要補貨時，職員去藥庫取貨或需20分鐘，現時兩者距離近外加有機器人協助，取藥時間可減至幾分鐘，料能有效縮短病人輪候取藥的時間。

他又指出，未來只要有合適的地方，包括需改建的家庭醫學門診或醫院藥劑部，都會引入智慧系統，借此減輕前線重複性工作及提升效率，同時讓醫護更專注病人服務。