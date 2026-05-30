今日新聞8分鐘｜傳男教師公主抱女學生｜男落馬洲雙腳藏千支私煙

堅拿道天橋的士失控炒壆險翻側 一乘客受傷 碎石擊對線車

灣仔今日（29日）發生驚險交通意外。有車cam片段顯示，當時一輛的士正沿堅拿道天橋往香港仔方向行駛，經過一右彎時，突然失控左右搖擺，車頭撞向石壆後全車彈起幾乎翻側，泵把等零件剝落，揚起沙塵。其間有碎石濺起，擊中對面線的私家車，使其損毁。

事發在下午約1時03分，救援人員接報到場，的士上一名乘客頸部不適，由救護員送往律敦治醫院治理。

元朗男賊亮𠝹刀劫走$100現金 女途人負傷逃走30米 送院治理

元朗發生搶劫傷人案。本周五（29日）晚上11時許，一名55歲李姓女子回家，行經媽廟路17號水邊圍邨邨口近光明學校時，遭一名男子從後亮𠝹刀搶劫襲擊，女事主雙手被割傷，男賊掠走約100元現金和一部手提電話，懷疑混亂期間手機跌落，男賊沒有拾起該部手機，隨後逃去無蹤，其他人見狀報案，女傷者清醒由救護車送往屯門醫院接受治理。

黃雨｜沙田獅子山隧道公路大水浸 新城市廣場巴士總站渠口狂噴水

天文台本周五（29日）晚上10時正發出黃色暴雨警告信號，同晚11時30分取消，其間本港天氣不穩，廣泛地區均有大雨，包括沙田。

雙腳變「鐵甲奇俠」落馬洲抵港 海關揭藏千支私煙 49歲男囚6周

海關昨日（27日）於落馬洲支線管制站截查一名49歲抵港男旅客，在其身上檢獲1,181支未完稅香煙，估計市值約4,800元，應課稅值約3,900元，該名旅客隨即被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（28日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁6星期及罰款1,800元。

據海關提供圖片可見，涉案男子穿着有彈性的長褲，其雙腳小腿位置藏滿私煙，凹凸不平，外觀猶如「鐵甲奇俠《Iron Man》」。

傳有中學男教師公主抱女學生 教局：2024年初知悉 已採取行動

近日屯門新會商會中學校長李卓興涉在新加坡辱罵保安，最終引咎請辭，令外界關注教師言行操守問題。今日網傳慈雲山中華基督教會協和書院一名男副校長在課室曾「公主抱」一名女學生，行為過於親密惹來非議。

教育局回覆查詢指，於2024年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。《香港01》正向校方查詢事件。

半山羅便臣道單位冒煙 1男2女昏迷送院 約50名住戶疏散

今日（30日）早上10時53分，警方接報半山羅便臣道5號薈萃苑一單位冒煙。人員到場救出一男兩女，他們均昏迷不醒。其中一男一女被送到瑪麗醫院，另一女子被送到律敦治醫院搶救；警方正調查事件。

Web3嘉年華展位違規遭警告 拉人頭投資吹噓賺千萬年回報800%

4月在會展舉行的Web3嘉年華，連續三年都有財政司司長致詞，致力將香港發展成新一代科技應用與發展的國際樞紐。不過《香港01》記者在現場發現，一間名為「FINANX賦能相愛」公司的展位，有大量來自內地的投資者，不斷推銷各樣股權、期權等投資產品，並指公司利潤1000萬元人民幣，年回報率達800%，並預計今年內在美國納斯達克上市。

不過Web3 Festival主辦方指，該公司隱瞞申報和違規，現場展示的內容與申報描述有重大差異，已強烈譴責並撤下所有該公司的展位及所有資料。而美國證監會亦無法查詢，該公司宣稱已提交上市申請的文件。