Web3嘉年華展位違規遭警告　拉人頭投資吹噓賺千萬年回報800%

4月在會展舉行的Web3嘉年華，連續三年都有財政司司長致詞，致力將香港發展成新一代科技應用與發展的國際樞紐。不過《香港01》記者在現場發現，一間名為「FINANX賦能相愛」公司的展位，有大量來自內地的投資者，不斷推銷各樣股權、期權等投資產品，並指公司利潤1000萬元人民幣，年回報率達800%，並預計今年內在美國納斯達克上市。

不過Web3 Festival主辦方指，該公司隱瞞申報和違規，現場展示的內容與申報描述有重大差異，已強烈譴責並撤下所有該公司的展位及所有資料。而美國證監會亦無法查詢，該公司宣稱已提交上市申請的文件。



2026年4月20日，財政司司長陳茂波在Web3嘉年華致詞。（政府新聞處圖片）

2026年4月一年一度的香港Web3 Festival在會展舉行，連續三年有財政司司長演講，有區塊鏈、加密貨幣業界人士對談。Web1第一代互聯網是單向傳播靜態網頁；Web2是社交媒體；Web3講的是未來，去中心化。

2026年4月香港Web3嘉年華，「FINANX賦能相愛」展位遭主辦方指違規。（勞顯亮攝）

今年Web3 Festival其中一個展位是「FINANX賦能相愛」，聚集大多數來自內地的參加者。他們不是公司職員，而是自稱是投資者。

一名來自江蘇的胡先生，接受《香港01》記者訪問時說，是自費來香港參加活動，推薦記者購買各式各樣的期權、股權、拉人頭式的投資產品。

2026年4月香港Web3嘉年華，「FINANX賦能相愛」展位遭主辦方指違規。來自江蘇的胡先生已投資120萬元人民幣，指公司日賺千萬、年回報800%。（勞顯亮攝）

「咱們『寶瓏老師』的研究成果，以前老百姓稱呼他是『核武器』，現在是AI機器人，最核心最厲害的，是在13秒之內，能在全球所有股票當中，精準地選出前三最賺錢的股票然後買下。他每天為『賦能相愛』的所有股東，創造1000多萬人民幣的純利潤。」胡先生說，已經投入120多萬元人民幣，賬面利潤已達8700萬元人民幣，但他表示會繼續投資，不打算套現離場。

2026年4月，張寶瓏代表「FINANX賦能相愛」，在香港Web3嘉年華演講。

2026年4月，廣東廣播電視台節目宣傳「FINANX賦能相愛」在香港Web3嘉年華的展位。左三為張寶瓏。（廣東廣播電視台）

除了他，現場的其他內地參與者，都多次提及「寶瓏老師」張寶瓏。他自詡東方巴菲特，在內地有30年炒股經驗，是FINANX AI的首席戰略顧問。

這間公司網站有加密貨幣交易平台以高回報吸引用戶，將加密貨幣轉到該平台交易，亦吹噓計劃今年內於美國納斯達克上市，並已提交首次招股所需的Form S-1表格。

記者翻查美國證監會文件發現FINANX的關聯公司，只是提交了自願成為公開報告公司的Form 10表格，並無任何招股計劃。記者在香港、美國多地查冊，亦發現多個關聯公司由不同人擔任董事，但並無張寶瓏參與。

Web3 Festival主辦方回應「FINANX賦能相愛」違規情況。

在多重爭議下，Web3 Festival主辦方在網上撤走所有關於「FINANX賦能相愛」的介紹和影片。主辦方回覆《香港01》查詢指，FINANX申報主營業務為「AI Trading」（人工智能交易），並提交了美國公司的註冊資料，但在展會期間，在主辦方完全不知情且未獲同意的情況下，現場展示內容與申報描述存在明顯且重大的差異，已實質違反雙方約定，主辦機構發現違規後，已在現場警告及制止，強烈譴責隱瞞申報及違規行為，並保留一切追究的權利。

記者向FINANX查詢，截稿前無回覆。