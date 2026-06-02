小一統一派位提早放榜? 　有家長接獲SMS通知結果 　疑技術故障

小一統一派位原定明日6月3日放榜，不過，《香港01》接獲有家長反映，今早接獲SMS短訊通知結果，但是年份資料有誤。教育局回覆查詢，確認因「系統設定問題」發出短訊通知，呼籲家長毋須理會今早收到的短訊，全港正式的派位結果，將依原定計劃於明日（6月3日）透過短訊正式發送。有小學校長形容，誤發派位結果情況罕見，入行以來「好似第一次見」，料對家長心情有困擾，學校須協助解釋，以明日結果為準，亦呼籲家長安心等多一日。



有讀者向《香港01》反映，今早接獲小一統一派位結果通知，較原定日期提早一日。(讀者提供)

提早一日接獲派位結果通知 教育局稱「系統設定問題」

《香港01》接獲有家長反映，今早收到SMS短訊通知小一統一派位結果，不過，資料內容疑有誤，例如統一派位結果的年份、辦理入學註冊手續的年份則標示為2025年，而獲派學校亦非其所揀選的學校。該家長表示，小朋友的申請編號是正確，只是獲派學校並非其選報學校。

教育局回覆查詢表示，今日（6月2日）因「系統設定問題」，向家長發出小一派位結果短訊。局方呼籲家長毋須理會今早收到的短訊，全港正式的派位結果，將依原定計劃於明日（6月3日）透過短訊正式發送。局方已即時修復系統，對引起家長不便深表歉意。

津貼小學議會顧問張作芳表示，今次小一派位結果短訊涉技術故障，家長毋須理會，以明日結果屬實。(資料圖片)

津小議會：料家長心情動盪 籲安心等多日

津貼小學議會顧問張作芳表示，知悉有部份學校接獲家長查詢，稱接獲教育局SMS短訊通知小一統一派位結果，不過部份資料出錯，例如註冊日期不確。她指，從傳媒知悉疑涉技術故障，建議家長毋須理會，待明日正式公布的結果為準。她續指，家長理應明日接獲實體信通知，即印有派位結果的《小一註冊證》，最遲後日會收到，屆時家長憑註冊證，再於指定日子到學校辦理入學註冊手續。

張作芳形容，今次教育局誤發統一派位結果情況罕見，入行以來「好似第一次見」。她指，估計不少家長以為提早一日放榜，因資料非完全正確，料令到他們心情上有困擾，「心情動盪」，估計學校接獲不少查詢，需要幫手協助解釋，呼籲家長安心等多一日。