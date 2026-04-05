網絡安全｜3類騙案「逆市上升」　警拆解伎倆防一條link輸身家

警務處月前公布2025年整體治安情況，全年錄得近9萬宗罪案，詐騙案佔近一半，共有43,212宗，差不多每兩宗罪案便有一宗詐騙。雖然整體數字較往年下跌2.9%，卻有3類「逆市上升」 —— 網上購物、網上投資、網上求職；當中演唱會門票、搵快錢刷單和AI易容扮聲迅速「崛起」。



網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠，為《香港01》讀者逐一講解各類日新月異的騙案手法，以防市民「一條link輸身家」。



網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠。（羅日昇攝）

演唱會門票 — 騙案激增六成 慎點可疑連結

隨着香港陸續啟用新園區及演唱會場地，各類型演唱會、運動賽事或大型比賽項目輪番上演，本地及外地人均熱衷參與，搶飛撲飛現象普遍，令門票有價有市。2025年，警方共接獲12,505宗網上購物騙案，涉及演唱會門票更按年激增61.8%（+1,071宗）至2,805宗。

許綺惠指，演唱會門票騙案主要有兩種行騙手法，一是騙徒於網上平台或社交媒體放售仿真度極高的假飛，市民往往到演出當天，始驚覺受騙，無奈望洋興嘆，失落而回；二是門票根本不存在，騙徒看準市民「撲飛」心切，騙取金錢後便會銷聲匿跡。

許綺惠：撳一條link係可以輸身家

「網購，點解會冇咗幾百萬呢？」許綺惠點出，市民一般覺得網購受騙頂多損失商品的金額，惟近年愈來愈多騙徒會在交易過程中傳送虛假的連結，引導受害人進入假銀行或平台客服登入網頁、輸入帳戶密碼；或以「支付失敗」、「需要驗證」為由，騙取一次性驗證碼。如此一來，受害人損失的不單是商品的金額，而是整個銀行戶口的存款。她藉此提醒市民，「撳一條link係可以輸身家。」

為保障財產安全，市民在網購時應盡量透過官方渠道購買，避免使用高風險的二手或私人購物平台。在進行私人交易前，應利用警方「防騙視伏器」，查詢賣家電話號碼或帳號是否曾被舉報。此外，應盡量安排當面交收貨物，以減少貨不對辦或虛假交易的風險。市民亦須保持警覺，認清銀行官方應用程式，切勿輕信騙徒提供的連結，雙手奉上銀行密碼。

搵快錢刷單 — 做媒搶任務 賺錢變貼錢

2025年，網上求職騙案亦較2024年上升6.3%（+242宗），合共4,095宗案件中，逾九成為「刷單回佣」騙案。騙徒通常透過WhatsApp或Facebook等大眾常用的社交媒體，發布標榜「搵快錢」的招聘廣告、或直接將使用者新增至群組。潛伏在內的成員扮演「塘邊鶴」，每每有新人加入，便會強調「我真係賺到錢！」做戲做全套，做媒之人更會附上憑據，要求獲派更多任務或報酬，營造多人參與且任務非常搶手的假象。

受害人最初會被要求下載特定的應用程式、或前往某網頁完成「購物任務」，藉此換取佣金。當受害人投入更多資金欲提取利潤時，騙徒便會以付款失敗、需支付手續費或保證金等藉口，再次提供不明的網站連結誘騙受害人。

刷單騙案示意圖。（「守網者」facebook）

一旦受害人在釣魚網頁中輸入銀行帳戶資料或加密貨幣錢包的私鑰，帳戶權限便會被奪取，導致戶口資金被洗劫一空，再次重演因不明連結而傾家蕩產的悲劇。此類案件的受害者層面極廣 —— 青少年、家庭主婦乃至具社會經驗的退休人士都曾中伏。「不論購物抑或求職也好，你以為賺少少，或都只係蝕少少，但如果你喺假網站洩咗密碼，你係會輸身家。」

網上投資 — AI易容扮聲 假網站假情人假貼士

搵快錢又何只刷單？層出不窮的網上投資騙案同樣手法多變，現今騙徒已落足心機打造門面，不但架設虛假網站偽裝成律師樓、會計師事務所或投資公司等，更會花錢在瀏覽器購買廣告位置，務求將假網站置頂出現在搜尋結果前列。市民若有相關服務需求而點擊，便會與騙徒展開對話，在對方巧舌如簧的游說中漸墮圈套。

人工智能（AI）的普及亦成為不法份子的歛財之機。去年年初，曾有騙徒利用釣魚網站騎劫WhatsApp帳戶，以AI聲紋技術模擬交易方的聲音，騙走價值逾億元的加密貨幣。騙徒亦利用AI深偽技術（Deepfake）完美地「易容」，種種技術得以偽造股壇精英或投資專家的聲音和影片，在社交群組中散佈虛假的投資貼士。

另一種惡名昭彰的手法，則是將投資與網戀騙案結合的「殺豬盤」。AI打造出來的俊男美女，透過社交媒體或短訊「白撞」，配以「屋企漏水」等開場白引人入勝，預設的劇本和話術令好感度「爆燈」，泥足深陷下便落入圈套，被引導下載虛假投資軟件及「入金」，惟軟件內的股價波動或幣值升跌完全由騙徒掌控。

絕大部份情況下，受害人的金錢或虛擬貨幣從未被用作投資，僅被轉移至騙徒手中。當受害人感賺夠欲提款時，騙徒會哄騙「再加碼」或以需繳手續費或保證金為藉口，繼續榨取其剩餘價值，最終捲款潛逃。

警方去年共接獲5,135宗網上投資騙案，較2024年大幅上升30.7%（+1,205宗），其中八成（80.4%）受害人在主流社交媒體或即時通訊軟件遇上騙徒，誤墮陷阱。許綺惠指，要防範「白撞」訊息，謹記調較社交或通訊軟件的私隱設定，尤其需為家中不諳電子產品的長者設置，避免被陌生人拉入不明群組。對於任何無端搭訕的陌生訊息，應保持警惕。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠。（羅日昇攝）

除上述3類「逆市上升」的騙案，電話騙案的手法亦日新月異，不只長者，連初來港生活的「港漂」或留學生，也常因不熟悉本地執法程序，誤墮假扮政府人員的陷阱。除傳統的「猜猜我是誰」及假扮公安，近期亦出現多宗假冒支付寶或YAS保險的假扣費騙局。

許綺惠指，大眾的個人資料常被不同機構掌握，若被販賣或意外外洩，便會落入不法份子手中。騙徒致電時能準確說出受害人的姓名，訛稱其曾點擊購買某項保險服務，若不立即取消，當晚午夜將從戶口扣除巨額保費。刻意營造的緊迫感旨在令受害人方寸大亂，從而依照指示在WhatsApp接收釣魚連結，輸入銀行密碼或一次性驗證碼，結果財產損失。

假水務署追收欠款的釣魚短訊同樣屢見不鮮，「10幾蚊」隨時變失10多萬。許綺惠提醒，約九成的釣魚連結是透過SMS短訊發送，謹記「#」字號開頭才是真；面對仿真度極高、肉眼難以區分的釣魚網站，應積極利用警方「防騙視伏器」，其後台連結龐大的資料庫，整合警方情報、市民舉報及第三方數據，能協助公眾快速識別可疑帳戶、電話號碼及網頁連結，免墮騙徒陷阱。