環團調查：90%市民認同保育東涌河　促港鐵、政府投更多資源保育

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-25 20:04

港鐵將興建東涌西延線，並於東涌西興建新車站，東涌河谷範圍亦納入當中的東涌西擴展部分。環保團體綠色力量調查發現，有逾90%受訪市民認同須保育東涌河；更有近95%受訪東涌市民表示不介意為了保育東涌河環境和生態，而在一定程度上限制了東涌區的發展。 綠色力量促港鐵及政府長遠投放更多資源保育東涌河，以回應市民訴求。而港鐵應考慮以東涌河生態作為未來東涌西站的主題，並致力保育東涌河。

東涌河列為「具重要生態價值河溪」，是香港碩果僅存仍保留天然面貌的大型河流，可找到多種珍稀物種，包括北江光唇魚、盧氏小樹蛙(亦稱盧文氏樹蛙)等；東涌灣河口紅樹林更是少有地點可同時找到本地全部六種招潮蟹。為保育東涌河，當局首次將天然河流融入新市鎮，並將興建首個「河畔公園」。

綠色力量於今年1月至2月以網上問卷形式訪問313人，當中有58位是東涌居民。調查發現，60%受訪市民不認同現時東涌河生態已得到適切保護；逾90%市民更認為東涌河生態正遭受人為威脅。接受訪問的東涌居民當中，更有高達百分百表示東涌河令當區環境更為宜居。

調查顯示市民樂意配合並作出相關改變，多項保育措施均獲逾90%受訪市民支持，包括「遵循生態敏感區內實施的道路或人流管制」及「不進行有損東涌河生態的活動」等。

綠色力量高級保育經理呂德恒指，由於土地發展涉及的利益龐大，影響範圍廣泛且深遠；加上受訪市民可能觀察到近年東涌河一帶不少鄉郊地方都變成棕地，土地利用狀況雜亂無章，故希望有關當局應嚴格規管土地利用，阻止一些與規劃意向不符的發展。他又建議港鐵應考慮以東涌河生態作為未來東涌西站的主題，並致力保育東涌河；並期望港鐵盡快公布車站工程的細節，並在過程中實踐「與民共議」。