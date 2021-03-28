新冠肺炎・最新｜本地零感染僅維持一日　浸大學生昨確診

撰文： 孔繁栩 勞敏儀 朱海棋 王潔恩 袁澍 黃詠榆 黃穎津 麥凱茵 陳淑霞 黃偉倫 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-28 05:18

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（27日）公布，截至凌晨單日新增6宗個宗，是131日以來首日本地零感染，累計確診人數錄得11,446宗。 不過浸大晚上公布，一名學生昨日確診，預料政府會在今日（28日）更新數字，本地歸零僅維持一日就斷纜。

+ 6 + 6 + 6

新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校 校方消毒課室追蹤曾接觸師生

久違了的本地零確診僅維持一日就斷纜，浸會大學昨（27日）晚向學生及教職員發電郵，公布一名學生當日確診，曾於本月18及22日到浸大上堂，校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒，正配合官方追蹤與確診學生密切接觸的師生。

01消息｜港府安排旅遊從業員到疫苗接種中心工作 料收入近2萬元

新冠肺炎疫情肆虐，本港旅遊業陷入冰封。據《香港01》了解，政府將於下周一會公布協助旅遊業界方案，其中政府計劃安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，每日工作13小時，每人最多可工作約15日，即至少有近2萬元人工。

確診大廈｜本地零感染 增6宗輸入 印尼抵港患者住荃灣絲麗酒店

衞生防護中心周六（27日）公布新增6宗個案，全部為輸入個案，是自去年11月16日以來，首次錄得零本地個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中並無新上榜的餐廳及住址。不過一名由印尼抵港的36歲女子，住在荃灣香港遠東絲麗酒店，相信是其檢疫酒店。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

強制檢測｜確診空姐曾訪 3月11至26日到過北角GO24Fitness須強檢

食物及衞生局周六（27日）晚上公布，考慮到曾有源頭不明的確診個案多次到訪北角GO24 Fitness健身中心，故決定所有於3月11日至3月26日曾身處有關健身中心的人士需進行強制檢測。政府明日（28日）會在北角糖水道花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的GO24 Fitness工作人員及訪客提供服務。

復必泰疫苗暫停｜初步調查不涉安全 不排除長途運輸致包裝有瑕疵

清明｜紙紮店賣護目鏡探熱槍防疫套裝 負責人：等祖先預防吓

GO24 Fitness有裝空氣清新機惟換氣率不足 袁國勇︰爆發風險較低

測試自己已有抗體 袁國勇：本港有機會清零 市民長假勿掉以輕心

復必泰疫苗｜聶德權：希望下周知能否恢復接種 第二針市民將優先

+ 5 + 5 + 5

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

《2021年DSE試場疫情預防措施》