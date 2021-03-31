教局向各校派《我的家在中國》　指港被英國殖民後向內地輸入鴉片

撰文： 鄧穎琳 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 21:40

教育局向全港中小學贈送國情讀本《我的家在中國》叢書，《香港01》向學校借來閱覽，最新繁體版設六大範疇、共48冊。其中8冊簡介不同中國城市，包括《血脈相連一家人｜台北、香港、澳門》。 該冊33頁中，香港部份佔10頁，以黃大仙引入，稱「黃大仙非本地人，而是來自遙遠的浙江蘭溪」。就連香港「購物天堂」美譽，亦被收窄至「銅鑼灣」一區，當中無提及英國殖民香港逾百年歷史，將香港是定為自由港、免稅而有此美譽。

教育局向全港中小學贈送國情讀本《我的家在中國》叢書，當中城市主題中，其中一冊是《血脈相連一家人｜台北、香港、澳門》。（羅國輝攝）

港澳台列入《血脈相連一家人》專冊

《血脈相連一家人｜台北、香港、澳門》一冊的香港部份共有10頁，名為《東方明珠—香港》，首段雖簡介香港屬「舉世聞名的國際金融中心、航運中心、貿易中心」，惟沒提及香港曾為英國殖民地一百多年，反以黃大仙開始介紹香港，以3頁簡介黃大仙廟及黃大仙本人的傳說，更稱「許多人不知道，黃大仙並非本地人，而是來自遙遠的浙江蘭溪」。

《我的家在中國》中《血脈相連一家人｜台北、香港、澳門》的香港部份，沒提及香港曾為英國殖民地一百多年的史實，只有介紹金紫荆廣場時，簡單提及香港回歸。（羅國輝攝）

指英殖下香港成中國苦力輸出港

本冊只有介紹金紫荆廣場時，簡單提及香港回歸：「1997年香港回歸祖國時，國務院贈送的純金紫荊花就坐落在這個紀念廣場。」反而在道路主題中的《憑水走天下—水運》冊，提到赤柱美利樓時則有談及殖民歷史：「1842年鴉片戰爭後，香港受到英國的殖民統治」；並稱「英國佔據香港之後，香港成了中外貿的中轉站......鴉片也源源不斷地從這輸入中國，而中國的苦力也是在這裡被運往世界各地」。

《血脈相連一家人｜台北、香港、澳門》亦有香港區旗及區徽介紹，稱紫荊花紅旗寓意「香港是祖國不可分離的一部分，並將在祖國懷抱中興旺發達」，而區旗中的旗、花以紅白兩色表示，是象徵「一國兩制」。翻查資料，此部份應是引用1990年第七屆全國人民代表大會第三次會議上，香港特別行政區基本法起草委員會主任委員姬鵬飛的發言內容。

之後3頁介紹太平山頂及維港，包括如何前往山頂、纜車歷史，以及山上可觀日夜維港景色等。餘下３頁則以香港景點為主，惟香港「購物天堂」美譽，卻被縮窄至僅形容銅鑼灣區，當中隻字未提香港是因自由港、免稅等背景而有此美譽。

形容澳門是被列強奪走的「孩子」

澳門部份則有12頁，首段引用愛國詩人聞一多《七子之歌》，形容澳門是「被列強奪走的『孩子』」。另外澳門歷史則以「澳門，是如何被人擄走的？」開始，而澳門區旗及區徽部份則有：「五星表明澳門是中華人民共和國不可分割的組成部份」。

對比港澳部份，書中對澳門的描述及形容明顯比香港正面，包括「可以預想，有澳門人的勤勞智慧，加上中央政府的堅定支持，澳門的明天一定會更加美好。」

至於台北篇幅以街道名稱有意思為開首，對比起網上流傳的簡體字版本，香港新版將「我國地理」，轉為「中國地理」，且加入「會有香港的北京道、廣東道嗎？」等較貼合香港的反思題。

▼教育局向全港中小學贈送的國情讀本《我的家在中國》▼

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提及北京看升國旗令愛國情感油然而生

至於首都北京亦獨立成冊，「天安門前看升旗」簡介天安門舊稱、升旗禮儀時，形容觀升旗的人「看著冉冉升起的五星紅旗，莊嚴神聖的愛國情感油然而生，只想說句：『祖國，早上好！』」

中國近年積極推動「一帶一路」發展，《我的家在中國》道路主題中的《條條絲路通亞歐｜絲綢之路》一冊，簡介海陸絲路歷史、造紙印刷術、指南針及火器歷史等，並直言或許學生會認為一帶一路概念難懂，着讀者「只要了解『一帶一路』給我們帶來了哪些福利就好」，如「留學不用再盯緊歐美，『一帶一路』上也有很多好學校，留學選擇更多元」，以及文化方面，「荷里活、迪士尼的電影、動畫看煩了？『一帶一路』的各類優秀電影盡收眼底。」

▼《我的家在中國》中的《多姿多彩的中國語｜民族語言》疑有錯誤內容▼

除此之外，民族主題的書冊包含中國少數民族的節日或特色，如剪紙教學、農曆九月初九其實是少數民族毛南族的南瓜節，書中教讀者製作富萬聖節感的南瓜燈。然而，在《多姿多彩的中國語｜民族語言》一冊中，稱人民精上有多種語言，而美元「只會說一種語言的紙幣」。

形容中國人對國慶「總是難抑內心的激動」

節日系列中，國慶節獨立成冊，名為「祖國生日快樂｜國慶節」。書中簡介英、日、法及德國等地國慶，形容日本民眾對國慶「特別淡定」、只視為假期，很少慶祝；而法國國慶閱兵僅放煙花半小時要費350萬美元，是「真是太昂貴了」。中國部份，則以天安門的慶祝活動及大閱兵為主，稱閱兵時，「人們總是難抑內心的激動」。另提及人民大會堂、毛主席紀念堂、人民英雄紀念碑、天安門城樓及國家博物館等景點。