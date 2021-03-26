教育局稱贈《我的家在中國》叢書屬問答比賽大會建議　拒透露開支

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-26 23:20

教育局首次向全港中小學贈送國情讀本，學校今日（26日）起陸續收到《我的家在中國》叢書。教育局回覆《香港01》查詢時稱，贈書是「華萃薪傳──第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」大會（包括協辦機構中國文化研究院及學術顧問）建議。 至於購入數目及實際金額開支，教育局未有回覆，只稱因中華書局（香港）是香港獨家代理，故按政府既定採購規例和程序，委託中華書局編印2021年繁體版本贈予學校。

教育局局長楊潤雄日前在Facebook展示全套《我的家在中國》叢書。（楊潤雄FB圖片）

是次教育局向全港中小學送贈的《我的家在中國》屬2021年3月版次，是最新版本，以繁體字編印，圖文並茂簡介國情，涵蓋城市、節日、湖海、民族、山河及道路六大範疇，共48冊。教育局向每間中學派一套、小學派兩套，學校在周五（26日）起會陸續收到。

教育局拒透露所涉金額

教育局未有回覆購入的數目及所款金額，只稱基於中華書局（香港）有限公司是香港獨家代理，教育局按政府既定採購規例和程序，委託中華書局編印2021年繁體版本，以贈送予學校。

至於日後香港市面會有售嗎？教育局說，香港享出版自由，世界各地圖書均可在港出售，港人可審視該叢書不同版本內容後，自由決定選購。

稱贈書屬協辦機構建議 與比賽主題和內容配合

另外，教育局回覆中亦透露是次贈書原因。教育局稱，為進一步營造學習中國歷史和中華文化氛圍，將首辦「華萃薪傳──第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，並邀全港小學參加，而大會（包括協辦機構中國文化研究院及學術顧問）建議局方向學校提供適合小學生的閱讀材料，包括網上閱讀資源及《我的家在中國》叢書。

教育局解釋，《我的家在中國》可讓學生從不同方面認識國家歷史文化、地理、風俗習慣及最新發展，與比賽主題和內容配合，可作參考讀物；另可成校內推廣中國歷史和中華文化教育的課外讀物和教學輔助材料。由於比賽反應踴躍，故決定不論學校參賽與否，均可獲贈叢書。

報道：簡體版談菜園村 稱政府賠償菜園村令建造費用不菲

有傳媒對比內地簡體版的《我的家在中國》，指該書其中一冊《開往春天的列車──鐵路》提到興建廣深港高鐵爭議，稱拆掉菜園村建高鐵時，政府須大幅提高賠償，令建造費用不菲。

教育局指無「鐵路」冊無提及「菜園村」

惟翻查報道，港府當年涉菜園村的總賠償額涉約2.4億元，還不及工程屢次延誤所致的額外開支。高鐵香港段工程原本造價為650億元，惟多次超支，最終港府與港鐵協議，將工程造價「封頂」，金額亦高達844億元。

教育局回覆指，據知學校獲贈叢書中，「鐵路」一冊並無有關「菜園村」的表述，並對「個別媒體藉本局送贈圖書企圖抄作，本局難以理解」。

教育局是次派發的書冊《我的家在中國》系列書籍每本26.5厘米長、21厘米寬（即比A4略細），每本16開，屬2021年3月第1版。由廣東教育出版社有限公司授權中華書局（香港）在港獨家出版及發行，由「中華教育」出版，「香港聯合書刊物流有限公司」發行，「美雅印刷製本有限公司」印刷。