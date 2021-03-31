馬灣公園｜政府與新鴻基達協議3年建第二期　翻新舊村屋作藝術村

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 21:15

馬灣公園終有望建成。政府今日（31日）宣布，已簽立批地文件，以象徵式地價批地予新鴻基地產全資擁有的馬灣公園有限公司，以發展及營運馬灣公園。政府表示，雙方同意馬灣公園第二期的發展將會按城規會在2014年核准的馬灣公園總綱發展藍圖，集中保育、修復和翻新馬灣舊村，以活化再用，例如馬灣的舊村屋會翻新作藝術村，提供藝術工作室、工作坊、零售、以及餐飲地方；歷史遺跡，包括天后廟、九龍關紀念碑和碑石、以及「梅蔚」石刻，均會獲保育。 根據協議，新鴻基須在批地日期起計3年內建成和開始運作馬灣公園第二期，並最多運用5,735萬元作興建。

象徵式地價批地 翻新舊村屋作藝術村

發展局表示，已簽立批地文件以象徵式地價批地予馬灣公園有限公司，以發展及營運馬灣公園，為確保公園第二期可按時落成，整個馬灣公園又可得到良好管理，政府已與新鴻基簽立一份補充協議和一份管理協議。

政府稱，雙方同意馬灣公園第二期發展將按城規會在2014年核准的馬灣公園總綱發展藍圖，集中保育、修復和翻新馬灣舊村，以活化再用，當中馬灣的舊村屋會翻新作藝術村，提供藝術工作室、工作坊、零售、以及餐飲地方；歷史遺跡，包括天后廟、九龍關紀念碑和碑石、以及「梅蔚」石刻，均會獲保育。

政府：馬灣公園不賺取商業利潤

政府強調，馬灣公園是一項不賺取商業利潤的社區計劃，協議訂明公園的建設費用由公帑資助，上限為10.3148億元；而馬灣公園是由馬灣公園有限公司以自負盈虧和商業原則營運，任何營運的盈利均會回撥予馬灣公園。政府指，該上限是根據新鴻基在1997年就珀麗灣所在地段支付的地價中，所預留款項的金額釐定。

馬灣舊村（資料圖片）

可用5735萬元興建第二期 超資由新鴻基承擔

根據批地文件、補充協議及管理協議，政府與新鴻基達成若干共識，包括整幅馬灣公灣的批地期限至2029年12月30日，政府收取象徵式地價，在臨近屆滿日期時，政府和新鴻基雙方同意下再考慮續期與否；新鴻基須在批地日期起計3年內，完成和開始運作馬灣公園第二期；新鴻基最多可以動用5,735萬元作興建馬灣公園第二期，超出的金額由新鴻基自行承擔。

另外，馬灣公園有限公司的董事會人數將擴大至10人，其中5位成員由政府提名，其職責包括監察公司的表現、確保公司妥善營運並，以及保障公眾利益。同時，新鴻基作為馬灣公司提供一項「公司擔保」，以擔保公司的表現，假若政府根據批地文件，行使權力重收馬灣公園用地，或根據管理協議，行使權力接手維修，或營運馬灣公園，便須按政府要求，支付補救馬灣公園公司任何違約情況的預計費用，上限為7,000 萬元。

馬灣公園第一期「挪亞方舟」一直錄得虧損

政府與新鴻基在1997年6月簽署項目協議，訂明在馬灣島推行各項發展項目，包括興建馬灣公園。在整個馬灣公園的批地文件簽立前，馬灣公園第一期的重點設施，即「挪亞方舟」，自2008年12月起以象徵式租金的短期租約開始營運。協議提到，公園第一期營運至今一直錄得虧損，公司已同意成立一項儲備金，保留任何經扣除合理營運成本的純利，只供維修、保養及改善馬灣公園，假如最終的儲備金結餘屬正數，而批地年期屆滿後又不獲續期，儲備金便須付還政府。新鴻基將注入2,100萬元到儲備金。