中大研「微型機械人」深入內窺鏡難到達器官　可於膽管內診斷治療

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-08 14:40

中大醫學院及工程學院一個研究團隊研發出一款由人體幹細胞組成的「微型機械人」，只要配合內窺鏡及磁力導航系統，就可在人體內快速「游走」，深入以往內窺鏡也去不到的器官及管道，例如是膽管、胰管、前列腺等，將有助診斷及治療疾病。 研究團隊成員之一、中大榮休講座教授沈祖堯表示，微型機械人可進入只有一毫米的管道，「可以入去以前見唔到、治療唔到嘅地方！」

中大賽馬會微創醫療技術培訓中心主任趙偉仁教授（左）和中大工程學院機械與自動化工程學系副教授張立（右）介紹微型機械人的使用方法。（鄭翠碧攝）

中大工程學院機械與自動化工程學系副教授張立表示，微型機械人構造的98%由人體脂肪幹細胞組成，餘下只有2%是微量磁性粒子，由於幹細胞來自用家體內，因此這些「外來物」也可避開自身免疫攻擊，也較為安全。這些微型機械人是球體形狀，直徑約100至500微米，「像頭髮絲一樣。」

他續指，假如想把微型機械人送到膽管，只要使用內窺鏡，就可把微型機械人迅速帶到小腸，再透過磁力導航系統，引導機械人到膽管入口，並運送到膽管深處，過程由超聲波影像追蹤和監察。系統能夠在8分鐘內，把機械人遞送約1米距離，他形容是十分快速。

微型機械人可進入只有1、2毫米的管道

中大賽馬會微創醫療技術培訓中心主任趙偉仁稱，一般內窺鏡有9至10毫米闊，最新的內窺鏡亦闊約3至5毫米，難以進入人體較窄的管道，而微型機械人就可進入只有1、2毫米的管道，將有助診斷及治療。

研究團隊成員之一、中大榮休講座教授沈祖堯表示，微型機械人可以進入只有一毫米的管道，「可以入去以前見唔到、治療唔到嘅地方！」（鄭翠碧攝）

中大榮休講座教授、新加坡南洋理工大學高級副校長（健康與生命科學）及李光前醫學院院長沈祖堯教授表示，是次研發的技術，能把內鏡可覆蓋範圍延伸至膽管、胰管、支氣管中的較小分支，甚至是泌尿系統較小的分支，例如腎盞和前列腺等，「今次是突破，可以入去以前見唔到、治療唔到嘅地方！」