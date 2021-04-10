菲臘親王創愛丁堡公爵獎勵計劃　67暴動後入校園培養首代山系少年

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-10 15:03

英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）4月9日在英國離世，享年99歲。他一生熱心公益事業，包括成立港人熟悉的「愛丁堡公爵獎勵計劃」，即「香港青年獎勵計劃」的前身，而今年亦是該計劃在本港成立的60周年。香港青年獎勵計劃在其社交媒體帳號中發文，稱「衷心感謝愛丁堡公爵菲臘親王殿下對青年發展不遺餘力的付出，為全球帶來正面長遠的貢獻」，並把60周年的頭像轉為黑白色。 浸大體育運動及健康學系副教授雷雄德表示，計劃早於1961年引入香港，其後因發生六七暴動，殖民政府重視青年政策，順利成章成為懷柔政策一部分，獲政府支持在學校大力推廣，讓年輕人有活動舒展身心，同時服務社會，其中野外鍛鍊的一環，更推動行山及露營文化，對本地康體發展有貢獻。

「愛丁堡公爵獎勵計劃」是英國菲臘親王於1956年成立，旨在鼓勵年輕人透過參加野外鍛鍊、社會服務、康樂體育範疇等活動，讓他們善用時間，充實自己，發掘個人潛能，尋找人生目標，同時為國家與社會獻力，實現自我生命價值。計劃成立至今， 全球現時共有約130個國家及城市推行獎勵計劃，總參加者超過130萬人。而現時本港約有4萬名青年人參加。

愛丁堡公爵獎勵計劃於1961年由青協創辦人史篤士引入。（香港青年獎勵計劃網頁）

計劃於1961年由青協創辦人史篤士引入，曾任青年獎勵計劃理事會委員六年、浸大體育運動及健康學系副教授雷雄德表示，本港發生六七暴動後，殖民政府重視青年政策，計劃順利成章成為懷柔政策一部分。他指，教育司署（教育局前身）於70年代初將計劃納入學校支部，派體育組督學向學校推廣，有不少名校如拔萃女書院、拔萃男書院、培正中學等均有參與。

雷雄德指，考取計劃金章的年輕人，可到港督府領章，「有得影相威威」，對不少年輕人具有吸引力。（資料圖片）

回歸初期失政府支持 會員人數一度下跌

雷雄德指，考取計劃金章的年輕人，可到港督府領章，「有得影相威威」，對不少年輕人具有吸引力。他指，當年課外活動選項不多，愛丁堡公爵計劃讓年輕人有活動舒展身心，同時服務社會，其中野外鍛鍊的一環，更推動行山及露營文化，對本地康體發展有貢獻，不少攀山協會的成員均曾參與過計劃。

計劃於1997年易名為「香港青年獎勵計劃」，雷指改名是減低殖民地色彩，但計劃仍附屬英國總部。他指，回歸後學校支部解散，計劃在欠缺政府支持下，會員人數一度有下跌，隨後前特首董健華年代向制服團隊增撥資助，才令計劃繼續得以向學校大力推動。不過，他指，現時學生課外活動種類繁多，加上四日三夜的野外訓練艱辛，都是普及獎勵計劃的挑戰。