菲臘親王創愛丁堡公爵獎勵計劃　67暴動後入校園培養首代山系少年

英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）4月9日在英國離世，享年99歲。他一生熱心公益事業，包括成立港人熟悉的「愛丁堡公爵獎勵計劃」，即「香港青年獎勵計劃」的前身，而今年亦是該計劃在本港成立的60周年。香港青年獎勵計劃在其社交媒體帳號中發文，稱「衷心感謝愛丁堡公爵菲臘親王殿下對青年發展不遺餘力的付出，為全球帶來正面長遠的貢獻」，並把60周年的頭像轉為黑白色。
浸大體育運動及健康學系副教授雷雄德表示，計劃早於1961年引入香港，其後因發生六七暴動，殖民政府重視青年政策，順利成章成為懷柔政策一部分，獲政府支持在學校大力推廣，讓年輕人有活動舒展身心，同時服務社會，其中野外鍛鍊的一環，更推動行山及露營文化，對本地康體發展有貢獻。
永遠懷念：創辦人愛丁堡公爵菲臘親王殿下 愛丁堡公爵菲臘親王殿下一直關注世界各地青年人的福祉及發展。 香港青年獎勵計劃衷心感謝愛丁堡公爵菲臘親王殿下對青年發展不遺餘力的付出，為全球帶來正面長遠的貢獻。 In loving memory...Posted by AYP on Friday, April 9, 2021
「愛丁堡公爵獎勵計劃」是英國菲臘親王於1956年成立，旨在鼓勵年輕人透過參加野外鍛鍊、社會服務、康樂體育範疇等活動，讓他們善用時間，充實自己，發掘個人潛能，尋找人生目標，同時為國家與社會獻力，實現自我生命價值。計劃成立至今， 全球現時共有約130個國家及城市推行獎勵計劃，總參加者超過130萬人。而現時本港約有4萬名青年人參加。
愛丁堡公爵獎勵計劃於1961年由青協創辦人史篤士引入。（香港青年獎勵計劃網頁）
計劃於1961年由青協創辦人史篤士引入，曾任青年獎勵計劃理事會委員六年、浸大體育運動及健康學系副教授雷雄德表示，本港發生六七暴動後，殖民政府重視青年政策，計劃順利成章成為懷柔政策一部分。他指，教育司署（教育局前身）於70年代初將計劃納入學校支部，派體育組督學向學校推廣，有不少名校如拔萃女書院、拔萃男書院、培正中學等均有參與。
雷雄德指，考取計劃金章的年輕人，可到港督府領章，「有得影相威威」，對不少年輕人具有吸引力。（資料圖片）
回歸初期失政府支持 會員人數一度下跌
雷雄德指，考取計劃金章的年輕人，可到港督府領章，「有得影相威威」，對不少年輕人具有吸引力。他指，當年課外活動選項不多，愛丁堡公爵計劃讓年輕人有活動舒展身心，同時服務社會，其中野外鍛鍊的一環，更推動行山及露營文化，對本地康體發展有貢獻，不少攀山協會的成員均曾參與過計劃。
計劃於1997年易名為「香港青年獎勵計劃」，雷指改名是減低殖民地色彩，但計劃仍附屬英國總部。他指，回歸後學校支部解散，計劃在欠缺政府支持下，會員人數一度有下跌，隨後前特首董健華年代向制服團隊增撥資助，才令計劃繼續得以向學校大力推動。不過，他指，現時學生課外活動種類繁多，加上四日三夜的野外訓練艱辛，都是普及獎勵計劃的挑戰。