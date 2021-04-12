醫管局推電子藥物處方系統免手寫藥紙　藥物敏感事故減七成

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-12 08:00

醫院管理局在2013年開始推出住院病人藥物處方系統（IPMOE），讓醫生電子化處方藥物，減省醫護和藥劑師抄寫人手和時間。醫管局於去年8月進行IPMOE系統滿意度調查，5分為滿分，醫護和藥劑師平均給予約4.4分。當局又於15間急症醫院比較推出系統前後的數據，發現IPMOE減少七成有關藥物敏感的事故，亦減少五成半有關搞亂病人的事故。 醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華稱，系統內的智能提醒系統亦非常方便，譬如顯示病人有藥物敏感，或者懷孕等情況，列出需避免哪些藥物，感覺安全可靠。

港島西醫院聯網副服務總監（質素及標準）、瑪麗醫院內科部顧問醫生陳穎思（左）、醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華（右）。（李恩慈攝）

醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華稱，傳統藥物處方紀錄的步驟繁複，醫生人手處方後傳真至藥劑部門，然後藥劑部同事要人手抄寫和核對，方可配藥和派藥。「早上藥物改動好頻繁，藥房10部傳真機不斷嘔紙，如果藥劑師想搵一張好緊急嘅藥單，係好困難。」紙張處方只保留7日，過後醫生便要重新抄寫。她舉例說，2019年醫管局共接收80萬名病人，當中11%住院超過7天，故電子化處方絕對有助減省人手和時間。

在住院病人藥物處方系統（IPMOE）下，醫生能以電子方式處方藥物，藥劑師可即時透過輸入病人資料，查看及核對資料。護士只要掃描藥袋上的二維碼，並掃描病人的手帶，便可派發合適藥物。

醫管局在2013年4月開始，在瑪嘉烈醫院試用新系統，並於該年下旬在15間急症醫院引入新系統，再於2017年開始推展至20多間非急症醫院，今年內將擴至全港非急症醫院。部分醫院的腫瘤科及深切治療部亦正在使用此系統。彭育華說，剛剛推出IPMOE時，功能非常基本，這些年來一直在提升系統，亦會繼續聆聽同事的意見作改良。

港島西醫院聯網副服務總監（質素及標準）、瑪麗醫院內科部顧問醫生陳穎思說，作為用家，很快便能適應IPMOE。她認為系統能減少醫生和藥劑師在抄寫處方期間出現的錯漏，亦能讓各方即時了解所有藥物改動，實時跟上資料更新。她又稱，系統內的智能提醒系統亦非常方便，譬如顯示病人有藥物敏感，或者懷孕等情況，列出需注意避免哪些藥物。對於同時服用10多種藥物的長者，系統會提醒醫生不要處方重複或者互相影響的藥物，感覺安全可靠。

醫管局於去年8月進行IPMOE系統滿意度調查，5分為滿分，醫護和藥劑師平均給予約4.4分。當局又於15間急症醫院比較推出系統前後的數據，發現IPMOE減少七成有關藥物敏感的事故，亦減少五成半有關搞亂病人的事故。彭育華憶及，曾見過兩名英文名相同、年齡相若的病人，稱核對藥物資料需要非常準確。

去年8月醫管局電腦系統曾發生故障，當時醫生無法在線上查看病歷，派藥等服務亦受阻。彭育華表示，如IPMOE系統故障時，有病人需要緊急派藥，醫院設有應變計劃，改用實體紙張派藥。被問到為何近年仍有醫院出現零星藥物事故，她回應稱，不宜評論個別事件。