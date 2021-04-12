新冠疫苗｜昨10人打疫苗後送院　3人左邊身體或左手麻痺留醫

社會新聞
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新冠疫苗接種計劃開展近一個半月，政府公布昨日（11日）有10人打針後送院，7人都是注射復必泰疫苗、3人打科興疫苗。6人經治療後已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院；尚有3人經治療後留院觀察，他們均接種復必泰疫苗，都是左邊身體或左手感到麻痺，他們在香港中文大學醫院、元朗體育館及西灣河體育館接種。

政府公布，周日（11日）有10人打針後不適，其中4名市民打復必泰後左手或左邊身都有不適，包括57歲女士左邊身體感到麻痺及高血壓、63歲男士左手乏力及感到麻痺及30歲男子左手麻痺。另有一名19歲男子感到左手乏力，其他接種復必泰疫苗後出現的不適還有暈眩、心悸及高血壓。

科興疫苗則有3人打針後不適，包括42歲女士左手出疹及痕癢、60歲男士胸口不適及暈眩及32歲男子出現心悸。

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

累計近60萬人已接種一劑或兩劑疫苗

政府公布已為市民接種共約877,900劑疫苗。當中約597,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約351,800名接種科興疫苗，約245,600名接種復必泰疫苗。約280,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約156,100名接種科興疫苗，約124,400名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時,約有3,100名市民接種第一劑科興疫苗，約有9,500名市民接種第二劑；約有15,300名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,100名。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日　荔枝角公園體育館▼

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