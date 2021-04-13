荃灣新海濱將逐步開放　部份路段無欄杆　設計加入本地卡通癲噹

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 16:42

發展局表示，第一期荃灣海濱優化工程將於未來兩周逐步開放，把海安路對開全長700米的行人路活化成海濱悠閒空間，當中部份路段引入無欄杆設計。發展局又透露，灣仔的水上運動及康樂主題區和銅鑼灣避風塘海濱預計於今年底至明年初落成，而啟德跑道區海濱亦相繼於2023年起相繼落成。

荃灣海安路對開一段全長700米的行人路，引入無欄杆式設計的項目。工程拆除分隔海邊和行人路的花槽，並在當中370米斜坡式海堤路段引入低矮石壆的設計。海濱以荃灣昔日紡織業歷史為設計概念，新添置的環保木扶手欄杆、特色座椅和蔭棚。工程亦因應地區意見，美化地磚和燈光，以及清理海堤上的雜草。拆除花槽和開放草坪後，市民的活動空間亦有所增加。

癲噹加入海濱長廊

當局邀請本地文創單位「貓室」打造以卡通人物「癲噹」為主角的「維港癲噹開心村」。設計師在沿海圍欄加設欄杆桌，以及在低矮石壆設置會移動的棋盤桌，讓市民可放置隨身小物和飲品杯。設計師亦與非政府組織Beyond Vision Projects合作，把不同造型的圖像轉化為「觸感圖」。發展局指，為提升荃灣海濱海堤的生物多樣性，已委聘香港大學進行研究，透過在海堤添置外地引入和本地設計的生態海岸線組件，探討其成效和可行性。

灣仔水上運動主題區最快今年底落成

發展局指，由土木工程拓展署負責的「荃灣至屯門單車徑—前期工程」快將完成，而康樂及文化事務署和渠務署正積極籌劃「改善荃灣海濱公園及荃灣公園」工程計劃和進一步改善荃灣海灣內水質的旱季截流器工程。海港辦事處會繼續透過優化海濱專項撥款籌備「荃灣海濱優化工程（第二期）」，以進一步提升海安路至海興路一段海濱的環境。

至於灣仔的水上運動及康樂主題區和銅鑼灣避風塘海濱預計今年底至明年初落成，而啟德跑道區海濱預期於2023年起相繼落成興建和試行。當局均會在上述項目採用無欄杆式設計。