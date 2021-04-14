日本Kagome人權考量停用新疆番茄　葛珮帆稱估到：會支持新疆番茄

撰文： 林穎嫺 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-14 19:07

「新疆棉風波」持續發酵，《日本經濟新聞》今（14日）報道，被稱為日本「番茄醬之王」的「可果美」（Kagome）會在本年內停用新疆的番茄，除了因為成本和品質外，當地人權問題亦是考量之一，Kagome強調以往採購的新疆番茄並非侵犯人權所得，是首間日本大型企業因新疆問題停用當地產品。 記者到日資超級市場「驚安」貨架上，仍發現大量KAGOME茄汁出售，價值為20元至30元，現場所見未有市民搶購情況。而建制派議員葛珮帆則表示日本作為美國盟友，出手打擊中國是意料中事，又稱自己每天都會吃番茄，但沒有留意產地，以後若見到有新疆番茄將會購入支持。

《日經》的報道指，Kagome去年已停止進口新疆番茄，預料本年內會耗盡已入口的番茄，屆時Kagome將會停用新疆入口的番茄，該企業的代表向《日經》表示，除了成果和品質外，人權問題亦是下此決定的原因之一。Kagome有定期視察原材料的工廠和農地，已確定過去使用的番茄並非在侵犯人權的環境下生產。

新疆除了出產棉花外，亦盛產番茄。當地日光充足，加上日夜溫差大，氣候十分適合番茄生長，當地種植的番茄汁水少，適合加工成茄汁。全球有25%的茄汁由新疆番茄製成。

翻查資料發現，Kagome三年前與日清合營「可果美日清食品(香港)有限公司」，冀加快其於中、港、澳的業務增長，前者佔股30%，後者則佔70%。該公司是否與Kagome日本總公司持同一立場，日清又會否跟隨其決定？《香港01》已就此向「可果美日清食品（香港）」查詢，正待回覆。

記者到日資超級市場「 DON DON DONKI 驚安」貨架上，仍發現大量KAGOME茄汁出售，價值為20元至30元，現場所見未有市民搶購情況。

陳錦輝表示，新疆番茄「香好多同甜好多」，雖然內地海南等地都有種植番茄，但質素亦不及新疆的出產。（資料圖片／王珮殷攝）

九龍城永富食品公司負責人陳錦輝形容，新疆番茄「香好多同甜好多」，雖然內地海南等地都有種植番茄，但質素亦不及新疆的出產。陳續指，除了番茄外，新疆出產的哈密瓜和「8424西瓜」都是近年亦變得十分搶手，「上年賣到斷曬市」，他大讚當地的哈蜜瓜「又爽又甜，最好食」，雖然海南島和廣東省等都有種植哈密瓜，但質素卻相差甚遠，「8424西瓜」則是由哈密瓜演變而來，質素亦十分有保證，但現時並非當造的季節，預料6月才有大量新疆生果入口。

新疆人權問題愈演愈烈，會否引起新一浪生果罷買潮，陳錦輝則認為，雖然新疆問題敏感，但不認為消費者會因而罷買當地生產的水果，而疫情下經濟不景，新疆的生果的「價錢大眾化啲」，遠較日本的蔬果相宜，業界未有因而減少購入新疆生果。

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立法會議員葛珮帆大讚新疆的棉花和番茄等品質極佳，是世界知名，直指美國帶頭炒作新疆問題，日本作為美國的盟友跟隨步伐其打壓中國是預料之內的事，形容她們「全方面打擊新疆發展」，惟相關指控是「子虛烏有」，內地已有不少報道反駁有關指控，亦有新疆民眾作出反擊，批評Kagome參與政治的行為極之不智。

葛珮帆又指，香港消費者很少參與罷買等的行動，暫未見有罷買Kagome或新疆產品的行動，惟現時社會非常分化，相信會有零星的人反對相關企業的行為，擔心罷買行動會加劇社會現時分化的局面。她又提到，自己幾乎每日都會吃番茄，但未有深究來源地，之後若碰巧見到新疆番茄，將會購入支持。