譚仔上市｜一餸米線售價15年前20元有找　每隻土匪雞翼又賣多少？

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-16 21:48

譚仔上市引起熱議。據譚仔國際初步招股文件顯示，「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」整體人均消費是58元。譚仔1996年成立，千禧年代開始出名，時至今日已成為港人熱門米線店，分店遍及港九新界。 《香港01》記者翻查網上遊記及食評，發現2006年譚仔雲南米線佐敦分店的一餸米線只售16元，但至2021年，尖沙咀譚仔分店一餸米線收費最平36元、三哥最平一餸米線則34元，升增多達一倍。 至於近年深受歡迎的「土匪雞翼」，當年價目表並未列出數目，只能按後期售價及份量推算，現時「三哥」及「譚仔」大份5隻雞翼收費分別為30元及35元，比2006年20元每隻約售4元貴了不少。

譚仔雲南米線成立於1996年，當時互聯網尚未普及，現時已難以查找當年價目表，而「譚仔」在2008年拆夥，變成「譚仔三哥」及「譚仔」，分店多年來不時有變動，且價格因成本而有所增減，本文只能參考網上遊記、Openrice食評等資料，集中以佐敦、尖沙咀及旺角一帶分店作綜合比較，數據只供參考。

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據一名台灣旅客「amarylliss。艾瑪[隨處走走]」2006年一篇香港遊記，當年佐敦「譚仔雲南米線」一餸米線只售16元，有16餸的過橋米線則售31元。惟該遊客沒試吃近年深受歡迎的「土匪雞翼」，只能從價目表上隱約見到收費20元，以現時大份5隻來估算，每隻約售4元。

▼譚仔雲南米線歷年來價目表▼

2008年譚仔拆夥一餸米線僅20元

2008年「譚仔雲南米線」拆夥，有份創立的三哥譚澤群改名「譚仔三哥米線」繼續經營，當年佐敦分店一餸米線售價為20元，過橋米線則39元。比兩年前同區分店加價約25%；至於土匪雞翼未有提及隻數，細份15元、大份23元。

丸龜製麵的母公司TORIDOLL Holdings，2017年內收購了譚仔雲南米線及「譚仔三哥米線」。（網上圖片）

2017年日企收購 譚仔、三哥翌年一餸米線睇齊 最平31元碗

日本「丸龜製麵」的母企東利多（Toridoll）2017年先後收購「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」後，2018年尖沙咀區的「譚仔」分店，以及2018年的旺角「三哥」分店，一餸米線價格同是31元至33元，兩店的土匪雞翼售價亦是22元3隻、30元5隻。只是17餸過橋米線的售價不同，「譚仔」53元、「三哥」52元。

▼譚仔三哥米線歷年來價目表▼

2021一餸米線 譚仔最平36元、三哥最平34元

到2021年，「譚仔」及「三哥」的售價出現較大的差別，其中「譚仔」較「三哥」貴約6%至17%。位於尖沙咀的「三哥」分店，一餸米線最平34元，過橋米線則55元，至於「土匪雞翼」則22元3隻或30元5隻。而尖沙咀區「譚仔」一餸米線最平36元，17餸過橋米線則58元，土匪雞翼則升至26元3隻或35元5隻。

土匪雞翼是譚仔及譚仔三哥的著名小食之一。（資料圖片）

15年間一餸米線收費翻倍

若與2006年台灣旅客的價目表比較，「三哥」15年間一餸米線加價一倍，升幅近113%，至於「譚仔」升幅更高，達125%。過橋米線方面，「三哥」比15年前貴24元，加價幅度達77%；而「譚仔」過橋米線則比15年前貴27元，加價達87%。

若土匪雞翼以大份比較，「三哥」仍維持2018年每隻平均6元的售價，但「譚仔」已加至7元一隻，加幅約17%。