譚仔上市　招股前熱身　估值解構一文看清｜新股聶人‧聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-04-19 08:00

隨著港股成交金額近日屢創今年新低，新股市場亦見淡靜，截至4月16日（上周五），本月已過逾半個月，只有一隻新股上市。但上周四（15日）市場出現新消息，譚仔國際遞交上市申請，旗下兩大食肆「譚仔雲南米線」（譚仔） 及「譚仔三哥米線」（三哥）港人絕對不會陌生，食物種類和價格定位均屬大眾化，所以成為城中熱談。

譚仔和三哥雖是香港地道食肆，但早於2017年5月和12月先後被日本「丸龜製麵」的母企東利多控股全面收購，分別作價10億和11.1億港元。

兩個品牌分店數目平分秋色

當年譚仔和三哥相對有52間和56間分店，合共在香港雲南米線市佔率達七成。而按現時的招股文件顯示，譚仔系的品牌始於1996年，至今已超過24年歷史，其後由2008年起分家為譚仔和三哥兩個品牌，事隔約十年後於2018年1月東利多的收購重組完成，由港資轉為日資經營。

現時兩個名牌的分店數目平分秋色，同72間，即收購完成後分別擴張38.46%和28.57%，可見譚仔的擴展速度較快。除了本港，集團於中國內地及新加坡亦擁有業務，同樣專營米線，分別是中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。

譚仔國際遞交上市申請，旗下兩大食肆「譚仔雲南米線」（譚仔） 及「譚仔三哥米線」（三哥）港人絕對不會陌生。

收入增速不高卻見客源穩定

有不少人關心到底譚仔還是三哥業績較佳，其實跟分店數目一樣，亦是不相伯仲。截至2020年9月底，譚仔和三哥分別收入約6.5億和6.48億港元，較2019年同期約6.62億和6.42億元，相對輕微倒退1.83%和增長0.94%。

至於總體收入，截至2019和2020年3月底，2018/19及2019/20財政年度分別約15.56億和16.91億元，增長8.68%；而截至2019和2020年12月底之財年首九個月，則約13.04億和12.98億元，倒退0.47%。可見集團本身收入增速不高，客源穩定；亦因此在疫情下收入同樣見平穩，筆者認為此股在上市後屬於防守性較高的類型。

參考兩名同業的收入和市值

再看盈利表現，在未計入上市開支前，2018/19和2019/20財年之期內溢利約1.98億和1.91億元，倒退3.45%；而2019/20和2020/21財年首九個月則賺約1.75億和2.32億元，增長32.57%，但要留意溢利於疫情下仍見顯著增長，只是受惠於政府補貼1.26億元及租金優惠，經扣除後僅賺約9,300萬元，同比倒退近四成七。

按此分析，現可比擬的餐飲股有兩隻，就是敍福樓集團（1978）和太興集團（6811），於2020全年收入分別約8.98億和27.98億港元，按4月16日上午收市價計算，相對市值為10.88億和23.94億元，市銷率為1.21和1.17倍。

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譚仔市值或可調至30億元

筆者參考以上兩股的收入規模，譚仔國際介乎在敍福樓和太興之間，理應上市時市值介乎11億至24億元之間，而譚仔國際現已發行股數約10.02億股，按公眾持股佔比不少於25.00%計算，預算招股規模約3.34億股，具吸引力的招股價不應高於0.72元。

若考慮到集團擁有跨出香港的發展潛力，並參考國際調研機構「歐睿國際」統計，集團於亞洲麵食特色餐廳之香港市場部分位列第一，市佔率為58.5%，可將市值上調至30億元，但這也意味著招股價定位不應高於0.90元。畢竟自3月初以來僅12隻新股上市，但已有8隻跌破上市價，連同一隻較上市價僅高兩個價位，高達3/4表現欠佳，反映倘若譚仔國際訂價太高，還是等上市後看清股價形勢後，再部署應否進場為佳。

撰文：聶振邦（聶Sir）

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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