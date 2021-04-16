青年智庫稱停課減學習機會　估算每位學生職涯收入平均損失33萬元

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-16 16:45

疫情持續逾一年，全港中小學至今只能有限度恢復實體課。青年發展委員會副主席劉鳴煒有份成立的智庫「MWYO青年辦公室」發佈研究，估算學生因停課減少學習機會而長遠帶來的收入損失。辦公室假設停課對學生造成永久經濟損失，以每年拆現率為3%及畢業後工作共45年，推算平均每位學生的終身收入損失現值近33萬元，全港中小學和大專生共損失約2,703億元。

疫情持續逾一年，全港中小學至今只能有限度恢復實體課。（資料圖片）

平均香港學生的網課學習效能僅為50%

在疫情之下，本港學校以網課及實體課互相交替。「MWYO青年辦公室」研究團隊表示，本港大部分學校提供網課，網上學習的成效越高，學生在這一年間學習成果的損失越少。

不過，研究團隊指，網上學習的成效要視乎學校和政府是否有提供足夠資源，為所有學生提供網上學習，以及學生是否有充足的硬件支援，例如平板電腦和穩定的網絡。不過，團隊指，部分基層學生在停課期間缺乏網課所需的硬件，故估算平均香港學生的網課學習效能僅為50%，即停課期間只能追回相比平時一半的學習進度。

研究團隊指，每人的教育程度及學習年期，直接影響他往後的收入水平和升幅。（資料圖片）

建議政府資助清貧中小學生參加補習班 每月1,500元

研究團隊指，每人的教育程度及學習年期，直接影響他往後的收入水平和升幅，故參考世界銀行發表的研究報告，估算學生因停課減少學習機會而長遠帶來的收入損失。計算方式以畢業生平均每月預期收入作為基礎，計算整個工作生涯的預期收入，推算停課對學生終身收入的影響。

團隊假設停課對學生造成永久經濟損失、每年折現率（discount rate）為3%，以及畢業後工作生涯共45 年，估計平均每位學生的終身收入損失現值（present value）近33 萬元；就全港中小學和大專院校約82 萬學生人口計算，一共損失約2,703億元。

MWYO青年辦公室表示，建議政府應把握時間，儘早資助低收入家庭的中小學生參加補習班。資助金額應該定為每月1,500 元，為期12 個月，補習券亦只適用於已註冊的補習社。另外，政府亦應考慮維持有限度與教育相關的公共服務，例如圖書館關閉期間容許市民上網租借圖書及自取、社署可安排特別的防疫措施以維持課餘託管服務等，以助學生在停課時期維持一定的學習進度。