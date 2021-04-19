陳淑莊涉違限聚令　女證人喝糖水見多人入酒吧報警　提朋友速離開

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-19 16:02

前立法會議員陳淑莊與2人被指在去年4月政府就酒吧設定限聚令下，涉與多人在旺角一酒吧內聚集，陳等人否認指控，案件今（19日）在九龍城裁判法院開審。當晚報警的女證人稱，案發時於附近吃糖水，見到許多人走入酒吧，覺得奇怪，因當時有酒吧群組爆發，擔心受到感染或有壞份子聚集，又稱想不到限聚令下這麼多人入酒吧，出於「八卦」在現場探望多時並報警，並有通知她在酒吧內的朋友離開。

一證人未出現官發拘捕令

3名被告：陳偉才(酒吧負責人)、陳淑莊(公民黨前立法會議員)，及林瑞華(香港中小企食店聯盟召集人)，他們被控4張傳票。陳偉才被指於2020年4月2日至3日，營運有受禁群組聚集進行的旺角大南街「HANDS」酒吧，並明知而容許該受禁群組聚集。他另被票控未按食衞局局長指示，未有為進入酒吧的人量度體溫，以及容許多於4人同坐一桌。陳淑莊和林瑞華則被控於同日在該酒吧內參與受禁群組聚集。

3名被告否認全部控罪，控方傳召3名證人，包括1名警員和2名市民。1名證人收傳票未有出庭，裁判官向該證人發出拘捕令。

證人稱有兩朋友在酒吧內用膳

控方證人潘美美供稱，她的兩名朋友當晚先到涉事酒吧用膳，她則和另一朋友在附近吃糖水，打算稍後會合在酒吧的朋友飲酒。晚上11時許，她在酒吧相隔兩個舖位的糖水店外，見到陸續有20至30人進酒吧，門口則有6至8人站着閒談，並吸煙飲酒。她覺奇怪，當時有酒吧群組爆發，擔心受到感染或有壞份子聚集，又說：「想像唔到限聚令下咁多人入去。」

見多人進入酒吧後報警

潘一度走到對面行人路觀察酒吧情況，並在晚上約11時40分報警，並稱：「立咗例都好似目無皇法。」其後她目睹陳淑莊獨自到達酒吧，酒吧內有人起哄歡呼。她致電酒吧內的兩名友人說：「犯咗限聚令，你哋快啲走，我已經報警。」又著他們結帳離開。

報警後與友人乘私家車離開

潘報警後與兩友人上私家車，約6名軍裝警員近12時到場，餘下一友人食完糖水「八卦」後才走。眾人於車上繼續觀察，警員約10分鐘後離開。辯方盤問下，她表示當晚和朋友隨意聚舊，沒有刻意說好要到何處，她亦無入過酒吧。她又稱和友人在糖水等候多時，又不敢進內，所以只在門外張望。

潘承認曾向警自稱姓黃

辯方問她為何要從對面探望酒吧，而不乾脆會合已在酒吧的朋友，她多次稱是因為「八卦」，表示「睇到唔想睇」就走，甚為隨意。繼警方撤退後，她見到陳淑莊走出酒吧，她便偕同友人離去。潘承認曾向警方聲稱姓黃，稱要保護自己身份，她解釋因為時局混亂和涉及人物敏感。

案件編號：KCS526408-526411/2020