法改會倡立「沒有保護罪」　社工界憂影響工作：有理無理報警先

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-22 12:15

年僅5歲的女童遭親父及繼母多番虐待在家中昏迷去世，案件事隔3年後，親父和繼母終因謀殺罪而被判囚終身，事件亦引發社會對保護兒童關注。法律改革委員會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會建議設立「沒有保護罪」，目前已完成相關諮詢報告。 香港社會工作者總工會會長倫智偉今日（22日）表示，業界認同立法原意及目的。然而他擔心實施後為避免刑責，「唔理三七廿一、有理無理報警先」，押後社工原本遇到懷疑虐待事件時的工作，包括家庭福利、家長合作等，並加深公眾「班社工淨係識報警唔識其他嘢」的印象。

法律改革委員會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會建議設立「沒有保護罪」。（資料圖片／張美華攝）

「沒有保護罪」建議有照顧責任人士，例如同住家人，如察覺兒童有嚴重身體受傷風險，就要立即舉報，否則面對刑責。倫智偉今日於港台節目《千禧年代》中表示，現時學校社工在發現懷疑虐兒個案後，會交由督導級社工評估，過程中亦會與校方商討，再決定是否啟動通報程序。他強調社工不會「hea做」，亦不單只觀察傷勢，學生情緒、精神狀態亦是評估指標。

現有工作守則及實務工作 已足夠處理懷疑虐兒個案

倫智偉認為，業界現有工作守則及實務工作已「做得好好」，足夠處理懷疑虐兒個案。他強調，認同「沒有保護罪」立法原意，並舉例指現時如疏忽照顧等法例大部份應用於父母，如同住親屬如外婆等未必涵蓋，而建議法例則可補足相關漏洞。

然而他擔心，立法後因牽涉刑責，或會影響社工現時遇到懷疑虐待事件時的做法，如有人避免刑責，會「唔理三七廿一報警先」，工作如家庭福利、有沒有前科等評估變相被押後。他又擔心會影響社工和家長之間關係，並強調介入事件的效用才是最重要。