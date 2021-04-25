政府推樹藝課程獎學金最高5萬元　料每年400人受惠

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-25 11:50

發展局透過城市林務發展基金支援，推行學習資助計劃和見習生計劃，為修讀相關課程的學生提供最高可達5萬元的獎學金，以及透過僱主向見習生提供培訓津貼，兩項計劃每年分別惠及約300名學生和約100名相關課程畢業生。

城市林務發展基金支援發展局推出學習資助計劃和見習生計劃，鼓勵青少年投身樹藝及園藝業，並鼓勵僱主僱用及培訓相關課程畢業生成為樹藝師和攀樹員。

園藝樹藝等學士課程獎學金最高5萬元

學習資助計劃為學生提供獎學金及課程資助。現時在香港高等教育科技學院（THEi）修讀園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程的周曉淘，在文憑考試取得20以上總積點，符合資格獲發每學年學費全額或5萬元（以較低者為準）的獎學金。

周曉淘一直對植物和樹木很有興趣，希望將興趣和事業結合，日後成為樹藝師。（政府新聞網圖片）

「樹木是生物，經歷生老病死，需要運用知識並以專業管理。」周曉淘自小立志當樹藝師，認為行業發展潛力很大，她指，獲資助下，學費財政負擔大減，她可專注求學。

樹藝管理課程、工作課程資助最高分別2萬及6,000元

除了學士課程，當局指，報讀本港職業訓練學院、大專院校和培訓機構開辦，屬資歷架構第二至第五級和獲認可的樹藝、樹木管理和樹藝工作課程，符合資格、完成課程後也可獲學習資助。資助金額方面，樹藝和樹木管理課程資助為學費一半或2萬元，樹藝工作課程資助則為學費七成或6,000元，均以較低者為準。

向見習生提供月薪三成的培訓津貼

當局另設見習生計劃，透過僱主向見習生提供培訓津貼，金額相等於每月薪酬水平約三成。參加者須於本港職業訓練學院、大專院校或培訓機構修畢屬資歷架構第三至第五級的樹藝、樹木管理和樹藝工作課程。見習生若取得獲認可樹藝師或攀樹員專業資格，可分別獲發獎金3萬元和2萬元。

參加者曾灝霖在一家園藝和樹木工程公司任職，今年參加見習生計劃，希望考取攀樹員專業資格。他表示，培訓津貼有助畢業生獲得工作機會，並在行內累積經驗，考取專業資格，「津貼可保障我們的薪金達到一定水平，令更多公司願意聘請年輕人。」

每年惠及300名學生和100名畢業生

發展局樹木管理辦事處總監高韻儀說，計劃目的是增強行業的人手和能力，確保樹藝工作質素良好，維持城市林木健康，從而減低樹木倒塌風險，保障市民大眾安全。

見習生計劃有助樹藝和樹木管理課程畢業生接受在職培訓，汲取經驗，為日後成為合資格樹藝師及攀樹員鋪路。（政府新聞網圖片）

發展局預計，學習資助計劃和見習生計劃每年分別惠及約300名學生和約100名相關課程畢業生。