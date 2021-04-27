新冠疫苗｜10安老院舍僅20院友打針無人不適　本周推至約千間院舍

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 17:37

安老院舍為優先接種疫苗群組，首輪挑選了10間院舍，外展接種計劃由本月13日開始。社會福利署表示，截至上周六（24日），外展團隊及到診註冊醫生分別到10間院舍，合共為20名院友注射疫苗，料本周將外展安排，逐步推展到全港其餘約1,100間院舍。

社會福利署表示，截至4月24日，外展團隊已到訪6間安老院舍，合共為10位院友及2位員工接種復必泰疫苗；至於到診註冊醫生則到訪4間院舍，為10位院友及6位員工接種科興疫苗。

社會福利署表示，截至上周六（24日）已到6間院舍，合共為20名院友注射疫苗。（資料圖片）

署方表示，外展團隊及到診註冊醫生，已完成首10間安老院的外展接種安排，為表明同意打針，並經醫生評估適合接種有關疫苗的院友，以及員工完成接種第一劑疫苗。外展安排過程順利，院友及員工並無感不適。

另外，政府總結在首10間安老院提供外展接種安排經驗，並於本周開始將外展安排逐步推展到全港其餘約1,100間院舍，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院。社署強調，外展安排會繼續謹慎地進行，以讓院友在穩妥有序的情況下接種疫苗。

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