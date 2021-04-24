01消息︰警隊試用新款國產戰術手電筒　具「爆閃」功能干擾視覺

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-24 13:12

警隊內部流傳，管方正試用新款手電筒，為內地品牌KLARUS「戰術」系列設計。據資料，該試用型號達2200流明（lm），比日常使用型號的流明強五倍，射程為320米，相當於由中銀大廈頂層照射到地面，並具「一鍵爆閃」功能。學者分析，該型號電筒發光強度在一米距離內，相當於陽光的五分之一。官網指該同系列用家包括俄羅斯警察局、聯合國維和部隊、以色列空軍等。 警務處回覆查詢表示，會持續評估行動成效及審視人員行動上的需要，適時引進適合的裝備，屬警隊行動部署細節，不會公開。

據了解，警隊近月檢視前線隨身裝備，其中正試用新款戰術手電筒。消息指，為內地品牌KLARUS的「XT11 GT PRO」型號，屬警用戰術系列。據官網顯示，一部「XT11 GT PRO」價格為英鎊89.95元（即約968港元）。

據生產商資料，該型號手電筒可達2200流明（lm），具「一鍵爆閃」功能，利用強勁光束作視覺幹擾，極亮模式時發光強度達25600cd。據同一個生產商的日常使用系列型號，一般家用、便攜裝為120流明、400流明，高強度的1000流明，已形容可媲美汽車的遠光燈（俗稱「高燈」）。

射程達320米 可由中銀大廈頂樓照射到地面

廠家稱「XT11 GT PRO」射程為320米，相當於新界的最高建築、高318.8米的如心廣場，亦可於本港第四高大廈，即由中銀大廈頂層，可照射到地面。廠家指，該手電筒輕巧可單手操作、防水，適用於執勤、防衛、搜救及戶外攜帶，經得起1,000次跌落測試，機頭用PVD鍍層，可敲碎玻璃求生，亦可作近身防禦，形容是「攻擊頭」。

學者：一米距離照明度約相當於陽光的五分之一

有學者解釋，流明（lumen）是量度光功率的單位，即光源每秒發出的光能量。一個17W 的LED燈泡約可發出1100lm 的光功率，所以2200lm 約相當於兩個17W燈泡，總能量雖不算多，但發光強度（以坎德拉即cd量度）還要取決於光線的集中程度，把相同的能量集中在越小的角度照射，發光強度越高。

例如一個2200lm 的普通燈泡均勻地向各個方向發出光線，發光強度只有約175cd，但該電筒是把所有能量集中從一個方向照射，照明能力強得多，據該型號電筒的產品說明，發光強度可達25600cd，是很集中的強光，比上述的燈泡發光強度高146倍。

該電筒看在人眼起來有多光？如果距離電筒一米觀看，它的照明度就是25,600lux，而陽光最強的時候照明度約是130,000lux，所以在一米的距離，電筒的照明度約相當於陽光的五分之一。不過，照明度會隨距離下跌得很快，與距離的平方成反比，所以在兩米距離看，照明度已經下降至陽光的二十分之一，「所以在遠的距離看，也未至於很強烈」。

非首次引入KLARUS 反修例曾登場

生產商KLARUS（凱瑞茲）於2011年在深圳成立，其中，XT11戰術系列由2013年起推出，官網稱該系列用家包括︰俄羅斯警察局、聯合國維和部隊、立陶苑公共安全署、以色列空軍、印度陸軍新隊等。

今次並非警隊首次採購KLARUS產品，據官網指，警方在2019年處理反修例示威時已有使用，並是「XT21X」首批用家，速龍小隊的防暴頭盔側便可見配掛有款電筒，達4000流明、316米高亮射程，廠家形容「利用強光和頻閃來震懾示威者」，可助大範圍壓制騷亂人群。翻查資料，去年七一遊行，有部份速龍小隊頭盔亦有配備電筒。

警官：有實際需要 民權：應交代使用指引

有警官認為，強光電筒有實際需要，如夜間巡邏及掃蕩行動、山嶺搜救等，都會派上用場。民權觀察發言人沈偉男認為，理解會有行動需要，但關注如警方在處理公眾活動或示威時使用，是否會界定為「武器」，有無使用指引，包括應避免在什麼距離照射，會傷害對方眼睛等，情況如同使用警棍不得「扑頭」等原則。

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警方：適時引進適合裝備 屬行動細節不公開

警方回覆查詢表示，為確保警務人員有更有效的裝備應付實際行動情況，會持續評估行動成效及審視人員行動上的需要，適時引進適合的裝備，會考慮一切有助提升行動效能的方案，讓前線人員能夠在日益嚴峻的工作環境下繼續專業地執行職務。

警方一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不會公開，以免影響行動效能。