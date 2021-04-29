2020年港用電量按年跌1.6%　內地進口電力創10年新高　累計升20%

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 17:25

2020年起全球受新冠肺炎疫情影響，航運、旅遊等經濟活動近乎停頓，本港用電量亦有所下跌。根據統計處今日（29日）出版的《香港能源統計2020年年刊》，去年本港總用電量按年下跌1.6%。另外，年刊亦指在過去10年，從中國內地進口電力整體呈上升趨勢，去年更創自2010年新高。 另外，在油產品及煤產品方面，去年本港淨進口貨值約590億元，較2015年下跌29%；而航空汽油與煤油淨進口貨量，則大幅下跌49.5%，當局認為，燃料進口量下跌，主要是受疫情影響。

本地發電廠產電方面，去年則錄2010年起新低，比2019年減少4.6%。（資料圖片／張浩維攝）

統計處今日出版《香港能源統計2020年年刊》，描述香港能源的供求情況。在電力方面，2020年商業用戶佔總用電量63.9%，仍然佔各界別中最多；住宅用戶佔29.4%，而工業用戶則佔6.7%。而由電表量度的本地用電量為158,751太焦耳，比2019年下跌近2%。本地電力銷售收入銷售收入方面，雖然用電量下跌，但賣電收入卻與2019年相若，僅微跌0.06%。

電力來源方面，從內地進口電力量，由2010年至2020年間共錄得20.8%增長，按年升幅亦達2.5%，去年數據創出10年新高，佔電力市場比例約26.6%。而本地發電廠產電量方面，去年則錄2010年起新低，比2019年減少4.6%。

2020年本港總用電量按年下跌1.6%。（資料圖片／余俊亮攝）

航空汽油與煤油淨進口貨量大幅下跌49.5%

另外，去年油產品及煤產品的淨進口貨值約590億元，較2015年下跌29%。當局指，主要由於期內油產品價格普遍下調，以及受新冠肺炎疫情影響，令經濟活動放緩。與2019年比較，2020年油產品的淨進口貨量錄得升幅的有天然氣和無鉛車用汽油，而其他石油產品的淨進口貨量則錄得不同程度的跌幅，如航空汽油與煤油大幅下跌49.5%、燃油下跌10.5%。

煤氣方面，按數量計算，2020年本地煤氣總用量按年下跌2.7%；而用量計算，商業用戶佔34.4%，住宅用戶煤氣用量計算佔59.7%，而工業用戶則佔5.9%。