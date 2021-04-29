教育局微調「英文班」門檻　傳統英中可免落車　校長：雙贏方案

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-29 22:10

影響英中「上落車」的中學語言微調政策，每六年檢討一次，教育局完成第二周期檢討後今日（29日）公布，當局將稍為改變「英中」門檻的計算準則，2022/23學年起實施。 以往「中一每班派位人數」有85%學生屬全港成績前列40%，就可以開辦英文班；新安排之下，按「中學平均每班人數」作為計算，以便學校符合「學生能力條件」。 灣仔區校長會聯會主席戴德正表示，雖然中一人口正逐步回升，但受移民潮影響，適齡入學人數依然有波動，新安排「落車難，上車易」，學校既能保住原有英文班數目，甚至可以開辦更多班，形容是「雙贏」方案。

教育局公布微調「英中」門檻的計算準則，將於2022/23學年起實施。 (資料圖片)

中學語言微調政策自2010/11學年實施，每六年檢討一次，目前處於第二周期「尾聲」，2022至2027年將步入第三周期。

語言微調新策2022學年起實施

教育局完成第二周期檢討後，今日公布第三周期將維持「微調安排」框架，繼續按「學生能力」、「教師能力」及「校本支援」三項條件，釐定學校的教學語言安排。

而開辦「英文班」門檻的計算準則稍為改變，令學校較易達標開辦英文班。以往計算中學收生，若「中一每班派位人數」有85%學生屬全港成績前列40%，就可以開辦英文班；新安排之下，改為按「中學平均每班人數」作為參數計算，以便學校符合「學生能力條件」。



舉例，按以往中一每班派人數31人計算，85%即約26人達標；按2020/21學年「中學平均每班人數」，即27人計算，85%即22人。

新安排之下，學校較易達標開辦英文班。(資料圖片)

校長：調低門檻的幅度大

灣仔區校長會聯會主席戴德正形容，調低門檻的幅度大，新安排是「落車難，上車易」，學校既能保住原有英文班數目，甚至可以開辦更多班，是學界與當局與「雙贏」方案。他解釋，大學主要以英文教學，目前入大學率約四成，若能及早多培訓學生英文能力，對學生有裨益。他續指，雖然中一人口正逐步回升，但受移民潮影響，適齡入學人數依然有波動，降底開辦英文班門檻，有助穩定學校教學語言政策。



另外，為增加學校在規劃上的彈性，教育局亦容許學校選擇以整個初中階段為單位，為同屆學生整體分配「英語延展教學活動」的課時，上限為總課時的兩成半。