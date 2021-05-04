《香港01》五周年｜與01合作KOL計劃　霍啟剛讚新聞接觸面廣

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-04 12:14

港協暨奧委會副會長、香港藝術發展局成員霍啟剛積極參與社會事務，加入KOL行列的他拍片親身推廣本港體育及文化活動，早前他與《香港01》協辦 「On Air KOL 2021」青年培訓計劃，活動瀏覽率超過40萬人次，完美落幕。 他大讚《香港01》的團隊專業，新聞速度快，消息準確，加上頻道又多又廣，不單只是傳播資訊的媒體，期待未來與《香港01》有更多的合作。

《香港01》五周年特輯

港協暨奧委會副會長、香港藝術發展局成員霍啟剛大讚《香港01》的團隊專業，新聞速度快，消息準確。（曾梓洋）

霍啟剛有每日讀報的習慣，但隨着智能電話的方便，他現時已減少購買實體報紙，「習慣了一起身就打開《香港01》App，是我每日的資訊來源，很全面。」他大讚《香港01》的時事內幕消息快且靈通，而且報道的範圍廣泛、深入，除了時事外，亦有涉獵體育、藝術等議題。

作為運動界的一份子，霍啟剛特別留意體育新聞，欣賞近期《香港01》在疫情下對運動員或體育從業員的貼身報道，講述他們的難處及遭遇，「覺得十分感動，他們的故事值得讓更多讀者知道。」

霍啟剛指出，這類型的報道有利他了解體育界的情況，促使他向政府爭取及推動相關的政策，「報道除了是新聞外，也推動到社會的改革。很期待深度的人物、事件的分析報道，並非單是資訊的灌輸。」

《香港01》是倡議型媒體，霍啟剛留意到，《香港01》除了新聞外，也有發展不同生活服務App，「App內有推廣文化活動、購物優惠等，倡議不單只限於新聞，而是一種生活態度的倡議。」

談到生活，霍啟剛早前以大灣區共同家園青年公益基金常務副主席的身分，與《香港01》協辦「On Air KOL 2021」青年培訓計劃，整個活動的瀏覽超過40萬人次，觸及率超過120萬人次。他說：「我們有這個構思，但沒有團隊與專業去實行，幸好有《香港01》的專業團隊協助」，由篩選參加者、找星級導師等，整個活動都維持着高水準。他相信，計劃可以協助青年將興趣變成事業，有意下年度再舉辦「On Air KOL 2022」。

霍啟剛期盼與《香港01》未來有更多合作，建議可多訪問奧運後回港的運動員，「他們的努力、感染力可以正面影響在疫情下的市民，未來可以有多點合作。」