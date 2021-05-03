青年智庫訪19年輕人　有人擔心改革選舉制度後議會淪一言堂

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-03 20:44

青年發展委員會副主席劉鳴煒有份成立的智庫「MWYO青年辦公室」，在3月訪問了19名年輕人，了解他們對於社會的看法。對於全國人大通過修改香港選舉制度，有受訪青年擔心立法會淪為「一言堂」、「投票機器」；至於在政府發放5,000元電子消費券議題上，大部分青年均認為不如直接派現金方便，使用上亦會有更多限制。

「MWYO青年辦公室」訪問了19位年輕人，了解他們這段時間的想法。（資料圖片）

「MWYO青年辦公室」在3月7日至29日期間訪問了19位年輕人，包括高中學生、大專學生及在職青年，了解他們這段時間的想法，並邀請了一位青年持份者回應青年看法，並記錄於上周五（4月30日）出版的《青年備註》。

其中，對於全國人大通過決定修改香港選舉制度，有不少青年擔心日後社會上聲音會變得單一，亦有大學生批評改革後的「有香港特色的新的民主選舉制度」是要將議會變成「一言堂」或「橡皮圖章」。另亦有受訪者擔心，議會淪為「投票機器」、青年參與選舉的權利會被剝奪等。

指派電子消費券不及派現金方便

至於政府發放5,000元電子消費券議題上，大部分青年均預期消費券在發放上將不如去年直接派發現金方便，使用上亦會有更多限制，亦有受訪者認為消費券只會讓大財團受惠，對小店幫助有限；另一位青年則憂慮消費券透過指定電子支付程式發放，增加個人資料外洩的風險。