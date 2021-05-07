薄扶林豪峰十多戶仍未撤離　聯署促允家居檢疫　衞生署暫未回應

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-07 14:59

早前一名居於薄扶林道豪峰的菲傭確診變種新冠病毒，政府於周三（5日）宣布，大廈內所有住戶須撤離遷往檢疫中心隔離，但至今仍有十多戶居民未離開，有留在家中的居民聯署要求家居檢疫。當區區議員辦事處指，留守住戶「有老有嫰」，現時仍待局方回覆他們的聯署，現時豪峰外仍有警察及政府人員守着門口，指暫時政府未有任何回覆，憂政府待居民無糧食後自行走出來檢疫。 《香港01》正就事件向衞生署查詢。

5月4日薄扶林豪峰一名菲傭確診，政府於5月5日要求全幢大廈居民撤離，但仍有十多戶不願離開。資料圖片/王潔恩攝)

當區區議員司馬文的議員辦事處表示，了解到現時有10多戶豪峰居民仍留在家中，但實際人數未能掌握，他們日前曾向政府發聯署信，要求家居檢疫，正待政府回覆，而現時豪峰門外仍有政府人員守着，居民的物資暫時足夠，但估計不足逗留21日所用，亦不獲准他人送物資進內，但聽聞有醫療物資可送入。辦事處透露，有住戶在家中憂政府會嘗試進入其屋內，擔心至睡不着感困擾，情緒亦相當激動。

豪峰居民日前發起聯署，要求家居檢疫，指願意戴上電子手帶，並讓衞生署人員觀看屋苑的閉路電視監察，指內地亦有類似做法，指出豪峰設備完善，而政府的政策亦需有邏輯，聯署現有約3400人參與。

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