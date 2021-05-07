商專串謀偽造學員出席紀錄　六會計相關課程從持續進修基金除名

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-07 18:10

香港商業專科學校涉偽造學員出席紀錄，詐騙僱員再培訓局撥款逾16.8萬元，勞工及福利局今（7日）表示，該校違反基金的批准登記條款，即時從持續進修基金剔除該校六項會計相關課程的登記，亦即全校所有基金課程已被除名。

香港商業專科學校串謀偽造學生出席記錄，勞福局宣布即時從持續進修基金剔除6項會計相關課程的登記。（香港商業專科學校圖片）

勞福局今午表示，即時從持續進修基金的可獲發還款項課程名單中，剔除商專開辦的所有基金課程的登記，當局解釋商專違反基金的批准登記條款，課程負責人及總監去年已就案件認罪及判刑。

勞福局宣布表示，即時從持續進修基金的可獲發還款項課程名單中，剔除商專開辦的所有基金課程的登記。（政府新聞處截圖）

商專去年初遭廉署起訴，當局在案件起訴階段，涉案的6項課程已由去年1月24日開始，遭暫時除名，根據基金條款規定，商專當日起不得以基金名義宣傳涉案六項課程或招收學生。

首被告曹敏和（左）及次被告張豪翔（右）分別被判社會服務令160和80小時。（資料圖片／林樂兒攝）

商專助理校長曹敏和及前項目統籌主任張豪翔，去年被判串謀欺詐罪成。案情指，商專和僱員再培訓局協訂，其會計文員技術課程的學生出席率能達合格水平，當局便會加大資助額，兩人遂在2017年6月至2018年3月間，串謀偽造學員的出席紀錄，以詐騙僱員再培訓局撥款逾16萬元，以及加開兩班課程。