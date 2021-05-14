劉國勳倡設沙頭角旅遊區　批港一成不變：偷渡會認錯有高樓嘅深圳

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-14 18:13

立法會昨日（13日）續會，通過民建聯劉國勳提出「以口岸經濟帶動新界北發展」的無約束力議案，期間劉指，深圳鹽田區政府建議在沙頭角設立「深港國際旅遊消費合作區」的項目值得關注。 早於今年一月，深圳市鹽田區沙頭角街道田心工業區，有15.9萬平方米用地作重建，內地當局計劃將重建地段，建設成「深港國際消費合作」核心區，區內將設有商營公司總部辦公室，大規模商業綜合體，並會有「高品質」住宅和完善配套設施集於一身的城市核心區。

劉國勳表示，深圳鹽田區政府在他提出議案後，向他提交計劃書，建議在沙頭角設立「深港國際旅遊消費合作區」的項目

立法會昨日（13日）續會，通過民建聯劉國勳提出「以口岸經濟帶動新界北發展」的無約束力議案。他提到，深圳不斷發展，反而香港僅不斷「研究」，形容本港是「蹉跎歲月」，他又稱讚深圳政府比港府官員更關心新界北發展。

立法會討論由民建聯劉國勳提出的發展新界北口岸經濟的無約束力議案。（資料圖片/羅君豪攝）

根據內地傳媒的報道，於今年一月中，深圳鹽田區沙頭角街道田心工業區的都市更新計劃範圍，將包含4個地塊，包括桐輝居片區，海關生活區片區，田心工業區以及橋東田心市場片區四個部分，涉及位置本身為舊工業廠房，舊住宅，私宅，辦公和商舖為主，總面積約15.9萬平方米。

內地當局計劃在重建區，發展成沙頭角深港國際旅遊消費合作區核心項目，指有關地段將集合各商業機構總部辦公室，大規模商業綜合體，並會有「高品質」住宅和完善配套設施於一身的城市核心區，成為「深港國際消費合作」核心，以及「都市山海商務活力中心」。

劉國勳今日（14日）於港台節目《千禧年代》中提到，現時深圳發展上往往會就著與港的關口遷移而改變，現時變得「好繁榮」，反觀香港方面一成不變。

他說，最早係羅湖方面發展，黃崗開咗之後，福田成為熱門區，深圳灣開咗之後，南沙就打做高科技產業區，但睇下香港口岸，全部除咗做交通管制、過關之外，就係荒廢農地、爛地，無發展可言。」認為可隨新界北發展，順勢解決當前問題，發展兩地旅遊消費區，又笑指，「偷渡都會認錯去有高樓大廈嘅深圳」。

然而，現時提到所涉及的部分，包括中英街及沙頭角口岸現時為禁區，劉認為有關政已過時，認為應該修改，「中英街是禁區中的禁區，但已經係過期的產品，當日因保安的需求要設立禁區，有走私、偷渡，近年西貢、流浮山成走私黑點比沙頭角多，係咪都要劃為禁區？」認為現時要有「新思維」，如澳門到橫琴地區一樣，發證件通過，方便發展旅遊區、免稅區，又說三地政府溝通不順，因此係為「橋樑」協助。

中英街。（資料圖片）

對於深圳當局提出的相關項目，劉國勳認為，本港新界發展項目，現時只由土木工程拓展署負責，統籌上難以處理，建議增設專責部門。旅遊界立會議員姚思榮則於會議上指出，內地早前已將中英街發展成旅遊景點，亦設有博物館，可是香港方面卻放任不管，顯得落後。他又認為，政府應開放部分沙頭角禁區，讓市民經沙頭角前往荔枝窩等旅遊景點。