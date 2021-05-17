優質教育基金撥15億資助31萬學生買電腦及上網　每人最多得$6400

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-17 21:55

教育局今（17日）向全港公營中小學及直資學校發出通函，通知有關「優質教育基金電子學習撥款計劃——提供流動電腦裝置及上網支援」的詳情。參加學校可申請撥款購買流動電腦裝置，供有經濟需要的學生借用，並為因居住環境所限而未能獲得合適上網服務的學生提供上網支援。有關支援的預留撥款約15億元，可讓約31萬名學生受惠。 為每名學生購置流動電腦裝置的撥款金額上限為4,700元，而購置Wi-Fi和流動數據卡的金額上限為1,700元，即每名學生合共最高可得6,400元。

原關愛基金計劃本年8月完結

教育局發言人說，優質教育基金特別預留撥款，推行為期3年的電子學習撥款計劃，將於2021／22學年開始推行。有關提供流動電腦裝置及上網支援的預留撥款約15億元，可讓約31萬名學生受惠。

發言人指出，政府透過關愛基金，由2018／19學年起推行為期3年的援助項目，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，並鼓勵所有推行電子學習的公營中小學及直資學校參加。在2020／21學年，約870所學校參加這項目，預計約14萬名學生受惠，是過往2學年總受惠學生人數的4倍。另一方面，為加強支援因居住環境所限而未能獲得合適上網服務的有經濟需要中小學生，局方於2020年底至2021年初發放一筆過補充津貼予有需要的學校，以購買可攜式無線網絡路由器及流動數據卡，惠及超過15,400名學生。上述關愛基金援助項目將於今年8月底完結。

學校可識別有經濟需要學生參與

教育局參考了關愛基金援助項目的申請程序，盡量簡化學校行政工作；教育局亦擴大了受惠對象範圍。除了正領取綜援或學校書簿津貼的學生外，亦提供額外名額，學校可按校本準則識別有真正經濟需要的學生，讓他們也受惠。

3年推行期內，學校可為每名符合條件的學生申請一次基本撥款購置流動電腦裝置（連3年保養和安裝流動裝置管理系統）和一些基本配件（如裝置保護套、觸控筆及耳機等），供該名學生借用。每名學生的撥款金額上限為4,700元。此外，學校可為個別因居住環境所限而未能獲得合適上網服務的有經濟需要學生，申請額外撥款購置可攜式無線網絡路由器和流動數據卡供這些學生借用，3年推行期內的撥款金額上限為每名受惠學生1,700元。

延長專項撥款計劃兩年

此外，基金在2018／19學年開始推行為期4年的「公帑資助學校專項撥款計劃」（專項撥款計劃），讓公營中小學（包括特殊學校）、直資學校、以及參加幼稚園教育計劃的幼稚園申請撥款，推行校本課程設計及學生支援措施。專項撥款計劃原定在2021／22學年完結，鑑於疫情或影響學校參加計劃，基金決定將專項撥款計劃的推行期延長兩年至2023／24學年。現行的申請辦法及規定將維持不變。