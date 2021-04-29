教育局推電視宣傳片及電台宣傳聲帶　推廣應用學習課程

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-29 08:00

應用學習是有價值的高中選修科目，銜接多元出路。為進一步推廣應用學習課程及向公眾提供更多相關資訊，教育局製作新一輯政府電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，已上載教育局網頁供公眾觀看，並於今日(29日)在電視台和電台首播。

宣傳片望消除課程只為學習能力稍遜學生而設

宣傳短片以「應用學習價值高 多元發展創出路」為題，由一班學生展示應用學習課程的特色，帶出課程的多元學習體驗，藉此加深大眾對應用學習的認識，並了解其價值，消除以為課程只為學習能力稍遜學生而設的誤解。

應用學習課程多元 模擬真實情景促學生發展

應用學習課程為香港中學文憑考試乙類科目，學習內容着重實用的學習元素，透過模擬或真實情境發展學生的知識、共通能力、正面的價值觀和態度，達至終身學習、全人發展的目標。

高中應用學習課程多元化，涵蓋創意學習；媒體及傳意；商業、管理及法律；服務；應用科學；工程及生產六個學習範疇；另設應用學習（職業英語）和應用學習中文（非華語學生適用）。學生可根據自己的興趣、能力和志向選修合適的課程，藉此拓闊視野、發展潛能，為未來升學及就業作好準備。

香港中學文憑考試乙類科目（課時為180小時，不設公開考試）與甲類選修科目（課時為250小時，設有公開考試）的課時、學習內容和評估方式不同，兩類課程不宜直接比較，亦沒有採用統一的方式報告考生表現。各專上教育院校認同學生在應用學習所累積的學習經驗，而個別院校、學院或課程於取錄新生時，亦會以應用學習課程作為選修科目、給予額外分數或作為額外的輔助資料。

近年來，不少修讀應用學習的學生從課程得到啟發，逐步達成升學就業的理想。教育局為讓畢業生現身說法，早前拍攝一系列名為「應用學習•學以致用」的畢業生成功故事短片。首兩套短片題為《認定志向•擴闊眼界》，以及《裝備自己•追尋夢想》，已上載教育局的教育多媒體網站，歡迎透過以上連結觀看。