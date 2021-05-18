公大校長林群聲：任內重與學生溝通　致力提升教研能力

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-18 19:15

公開大學新任校長林群聲今日出席就職典禮致辭時表示，任內會確保大學秉持以學生為本，由教學人員主導，以及力求專業導向的方針，孕育濃厚的學術風氣，又期望未來帶領公大提升教研能力。他續指，從事高等教育工作時，要直接與學生和各持份者溝通，細心耹聽他們的需要。

公開大學新任校長林群聲今日出席就職典禮致辭時表示，任內會確保大學秉持以學生為本。（資料圖片)

公大今日舉行第六任校長就職典禮，林群聲正式獲委任為新一任校長。林群聲致辭時表示，從事高等教育工作多年，教學經驗讓他領悟到，無論在教學、研究或行政管理方面，「質素」是大學的精髓和本質所在。

他相信要提升高等教育的「質素」，就要直接與學生和各持份者溝通，細心聆聽他們的需要；亦應該與新近畢業生及校友保持聯繫，了解大學的支援能否充分協助他們裝備自己，開拓職涯機會，以確保大學時刻改進及完善。

展望未來，林期望帶領公大進一步提升教研能力，為學生提供優質的高等教育，竭力營造更多空間和機會，讓教職員和學生進行互動；並指良好的溝通能促使大學管理更臻完善，使教與學相輔相成。

公大將於今年9月重新命名為「香港都會大學」。林群聲表示，大學採用新校名和校徽或許會引起爭議，但將帶領團隊進一步建立大學的聲譽，再創高峰。