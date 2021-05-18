元朗十八座狗仔粉、心意餐廳排污水入雨水渠　污染明渠共罰1.6萬

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-18 16:37

元朗兩間食肆非法排放廢水入雨水渠被定罪。涉事餐廳包括位於元朗建業街的「十八座狗仔粉」及鳳琴街的「心意餐廳」，非法排放污水污染元朗明渠水道，今（18日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《水污染管制條例》，共被判罰款$16,000元。

污水油脂含量最高超出標準25倍

環保署表示，於去年10月突擊巡查元朗區內食肆排污情況，發現上述兩家食肆將污水非法排入公用雨水渠，污染附近明渠水道。署方人員抽取污水樣本化驗，證實污水的油脂含量分別超出法定標準25倍及10倍，遂根據《水污染管制條例》向涉案食肆的營運公司提出檢控。

環保署發言人表示，署方一直十分關注元朗明渠受區內非法排放污水污染情況，除污染下游海域的水質外，亦可能產生氣味影響明渠周邊居民。署方指，會不時巡查可疑污染源頭，打擊非法排污活動，以改善河道水質。

發言人提醒所有食肆負責人，必須安裝及使用如隔油池等污水處理設施去除廢水中的油脂，並定期清理及維持有效運作，切勿將污水經公用雨水渠排放入河道或海域，造成環境污染。

根據《水污染管制條例》，任何人士排放污水進入公用排水渠，即屬違法。初犯者最高可被處罰款20萬元及監禁6個月，再犯者最高可被處罰款40萬元及監禁6個月。