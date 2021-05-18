港大推「人工智能律師」估算販毒罪量刑　冀可作教育用途

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-18 17:43

人工智能近年逐漸影響各行各業，港大研發出「人工智能律師」，結合了法律領域知識和機器學習技術，以人工智能技術輔助估算販毒罪量刑。該程式只需要回答四條簡單問題，便可以估算出監禁刑期。團隊表示，該程式研究3,000多份判詞，以電腦模型測試發現準確率達至少91%；第二階段會考慮擴展至人身傷亡估算。 團隊希望程序可幫助到專業人士包括律師、社工和教師等的工作。香港青年協會代表指，以往如協助牽涉有關罪行人士，要靠社工自行翻閱報章等估算刑期，現時則可多一個參考工具；同時亦可作教育用途。

程式研讀逾3000份判詞 學習法官量刑指引

港大法律與科技研究中心研究團隊以一年半時間，研發出「港大人工智能律師」的第一階段模型，估算香港法律第134章《危險藥物條例》第4(1)(a)條中關於販運危險藥物罪的量刑。研究中心聯席總監、港大計算機科學系教授高志明表示，程式研究截至2019年的3,000多份判詞，並學習法官一般判決時跟從的法律原則、量刑指引等。

程式分為網頁及手機版，使用者只需回答涉及毒品種類、重量；以及加刑或減刑因素，如是否涉跨境販毒、有否協助警方拘捕行動、是否認罪等問題，就可顯示估算刑期。程序亦可提供與用戶案情最密切相關的法院案例連結，供律師等人士參考。研究中心聯席總監、港大法律學院教授張善喻稱，現正為第二階段模型申請資助，希望可涵蓋人身傷亡估算。

港大法律與科技研究中心研發出「港大人工智能律師」的第一階段模型，以人工智能技術輔助估算販毒罪量刑。（黃金棋攝）

香港青年協會副總幹事陳文浩指，過往如要協助涉及相關案件人士，要靠社工看報紙及查閱過往案例估算，亦會尋求義務律師意見，然而「被捕青年家長都會好擔心，心急想知會對咩刑罰」。有該程式序後，可多一個工具，為被捕人士提供更多資訊。

另外，陳認為程式亦可應用在教育工作中，包括禁毒講座及工作坊，讓年青人了解到觸犯販毒罪可造成的法律後果。

被問到程式為何不提供估算刑期範圍，而要一個準確數字？港大法律學院首席講師張達明回應指，兩者「各有各好處」，即使以估算出量刑範圍，亦難確保最終判決不超出估算範圍。他強調有關程式不可取代律師法律意見，以及法官判決。