疫下長洲太平清醮人流大減　包山大縮水15米變4米　市民：好可惜

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-19 15:51

今日（19日）佛誕，受新冠疫情影響，今年長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山等重點活動再度取消，15米高的巨型包山縮水成3個僅4米高的小包山。 長洲太平清醮值理會主席翁志明指出，疫情令不少傳統活動取消，慶幸尚可舉辦神功戲，希望掃走厄運。 中午時分，長洲人流不多，未見擠擁，有市民對包山大縮水感可惜，希望疫情盡快消散，可以回復昔日氣氛。

▼5月19日 長洲太平清醮人流減▼

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今晨中環碼頭人流不多，往長洲的船未有坐滿，大街未見擠迫。受疫情影響，長洲太平清醮今年再度取消搶包山環節，以往竪立北帝廟外15.5米高的大包山，「壓縮」成3個高4.6米的的小包山。

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，疫情下取消搶包山及飄色，令太平清醮失色不少，令遊客數量大不如前，但慶幸仍能舉辦神功戲，估計可以吸引人流，回升約一成，戲棚已做好防疫措施，入場要掃描「安心出行」，設有消毒地毯，觀眾需遵守防疫措施。翁又指，因應疫情，無法進行飄色，故今早改為送神儀式，盼趕走疫情。

中午人流未見擠迫，市民鄧女士表示，趁假日到長洲與家人玩樂，人流比想象中少，對巨型包山縮水感到可惜，但認為取消活動較為安全，她指今日氣氛稍為失色，希望疫情盡快完結。

趙太專程到長洲享受家庭樂，她指包山只是一個象徵，疫情下要縮小感到理解，她以往都有在太平清醮入長洲感受氣氛，認為今年大不如前，「去年嚟都已經無搶包山，希望盡快掃走疫情，健康快樂」。

新鴻運渡假屋負責人叢太表示，疫情嚴重影響生意，加上只有一日紅假期，令租客更少。（歐嘉樂攝）

新鴻運渡假屋負責人叢太表示，疫情嚴重影響生意，加上只有一日紅假期，令租客更少，「去年已經差，今年只得三成生意」，她又指，昨日至今日下午，僅租出4間房，「5年前最好境，係依家嘅10幾20倍」。