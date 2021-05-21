2名警員獲今屆青年獎勵計劃金章　難忘野外鍛鍊科4日行60公里

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 23:01

最新一期《警聲》於近日出版 ，內容提及到今屆香港青年獎勵計劃，共有5位少年警訊會員獲得金章，其中2位為現役警務人員。警員胡瑞傑為金章得主之一，他指野外鍛鍊科須在4日內步行最少60公里，令他更勇於克服困難。而另一位金章得主朱婉湉投考金章的過程波折重重，由於同伴退出及弄傷腰部，令她被逼放棄考核。最終她在成功投考見習督察後重燃金章夢，最終趕及在25歲前完成餘下的考核科目。「計劃有助建立正面價值觀，藉着同行者的陪伴與鼓勵，成為社會上的青年領袖。」

原稱愛丁堡公爵獎勵計劃 5人奪金章

香港青年獎勵計劃，原稱為愛丁堡公爵獎勵計劃，至今已有60年歷史，多年來獲香港警察執行處協助開辦課程。金章級的參加年齡為16歲或以上，參加者必須在25歲前完成5個項目並達到要求，包括服務科、野外鍛鍊科、技能科、康樂體育科及團體生活科。

計劃早前頒發2019年及2020年的獎項，今屆共有5位少年警訊會員獲得金章，兩位更是現役警務人員。其中，胡瑞傑是今屆金章得主之一，他讀書時性格內向，但加入少年警訊後，蛻變成長跑好手，更煮得一手好菜。他於中四時已獲取計劃的銅章，在中學畢業後立志加入警隊，雖然首次投考失敗，但在努力提升面試技巧和體能後，最終獲錄取。

胡在投身警隊後仍繼續挑戰自己，於2016年投考金章。他認為最難忘的是野外鍛鍊科，由於須在4日內步行最少60公里，「我們在第二晚要到昂坪露營，當晚下起大雨，氣溫更只有兩度。這次經歷令我明白團隊精神的重要，使我更勇於克服困難。」

女見習督察二度參加終奪金

而另一位金章得主朱婉湉的父親為退休警務人員。她於大學一年級投考計劃的金章，但過程波折重重。由於一起報名的同學於野外鍛鍊科考核時退出，她只能重新組隊參與，無奈其後因弄傷腰部，被逼放棄康樂體育科的考核。

朱於大學畢業後，亦跟隨父親的步伐，成功投考見習督察，並重燃金章夢，最終趕及在25歲前完成餘下兩個考核科目。「年輕人透過參與少年警訊和制服團體，培養守法意識及服務社會的精神，因此不少最後會投身紀律部隊。而計劃有助建立正面價值觀，藉着同行者的陪伴與鼓勵，成為社會上的青年領袖。」