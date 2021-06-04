英中生玩電競　考試包尾變中游　社工以電競教生涯規劃

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

不少家長認為電競就是「打機」，大多不支持子女接觸。有英中學生本來成績包尾，後來為興趣成立電競學會，為了改變父母及師長對電競的負面印象，發奮讀書，成績進步至中游。另有中學生因對電競一直堅持，成功令家人改觀，參與比賽時亦獲家人到場手。

他們均有參加由社工與本地初創企業合作推出的「軌道計劃」電競訓練，接受電競技術、主播、舉辦活動等培訓，並從中學習到團隊合作及生涯規劃。

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荃灣聖芳濟學生成立電競學會 為改負面印象發奮讀書

參加者之一、現於荃灣聖芳濟中學就讀中六的鍾森華表示，他過往成績不好，更需重讀中四。留班當年，他與同學在校內創辦電競學會，為了改變父母及師長對電競的印象，於是發奮讀書，考試名次進步至中游。他坦言父母一開始亦不支持他在電競上花時間，但後來看到他的努力，亦對電競改觀。

鍾森華說，透過培訓令他了解到電競行業中，除了選手外，也有活動策劃，直播技術支援、主播等不同崗位。他預計能在DSE中學文應試取得15分，已計劃到台灣升讀電競課程，將來在電競行業發展。

家人由以為貪玩到觀看比賽示支持

黃梓鍩及莊佐浩是好朋友，今次一同參與培訓。黃梓鍩表示，一直希望成為職業選手，參加計劃使他學到如何與隊友溝通和控制情緒。他說，家人由最初以為他只是貪玩，到後來了解到他並非「玩玩吓」，比賽時亦專門到場支持。

莊佐浩就表示，疫情下需長時間留在家中，培訓讓他有更多與其他人溝通的機會，有助紓緩學業壓力，亦學會分配時間，同時兼顧學業及電競培訓。

提供不同崗位培訓 助學生探索生涯規劃

「軌道計劃」由香港青少年服務處及電競初創團隊合作推出，為約50名青少年提供為期12周的電競訓練。青少年服務處註冊社工馮錦輝表示，培訓除教授戰術技巧外，亦提供電競不同崗位的訓練，助學生探索生涯規劃；過程中亦提供情緒支援，引導學員面對以正確態度面對成敗得失。策劃今次課程的電競導師Kaffz稱，欣喜看到學員參加培訓後更明白何謂團隊精神，遇難題會一同解決。

今次培訓獲數碼港「電競行業支援計劃（EIFS）」資助部分營運成本及提供場地。數碼港電競經理吳健榮指，EIFS至今共推出四期申請、已批出逾140個項目，而數碼港未來亦會繼續推動多元化比賽、人才培訓，以及科技層面的發展，包括近年發展迅速的虛擬運動（Virtual Sport）。