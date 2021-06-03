醫管局轉介骨折病人到私院　公院費用享私家服務　延2年名額共240

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-03 08:00

香港公立醫院輪候時間漫長，病人苦候多時。醫院管理局去年推出公私營骨折手術協作計劃，病人只需要繳付公院價錢便可享用私院服務，該計劃原本今年4月完結，當局延長計劃兩年，每年預計有120個名額，每年預算1,100萬元，私家醫院承諾一日內安排病人入院，入院後一日做手術。有受惠病人歡迎計劃，認為可以加快治療，又能減輕公院的壓力。

清潔工由公院轉到私院即晚即做手術

60多歲的呂女士去年5月12日失平衡跌倒，求醫屯門醫院急症室，X光片顯示其右手手腕骨折。她情況穩定，連續幾日醫院未能安排手術檔期，「佢（醫生）都唔知幾耐到我。」醫院向她介紹公私營骨折手術協作計劃，獲轉介病人只須繳付公立醫院價錢，便可到私家接受治療。

呂女士5月16日獲安排到私家醫院，即晚做手術，翌日已經可以出院，之後兩至三個月做物理治療。她本身從事清潔工作，受傷後需要休假，因此愈快接受治療愈好，認為計劃可以縮短病人輪候時間，又減輕公立醫院壓力。

未來兩年料支付1100萬元

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健稱，手術輪候時間視乎急症手術數量，若當日情況不緊張，病人入院後即日都可以做手術，但「呂女士呢個情況都等咗幾日啦」，計劃是向病人及醫護提供多一項選擇。

這計劃去年轉介了逾160人到私家醫院，六成人都是50至70歲、兩成人為30至50歲，有部份人士踩單車時受傷。陳允健表示，計劃今年5月起延長兩年，每年有約120個服務名額，即合共240個。名額較去年少，他解釋去年因疫情減少服務量，所以需要的名額較多，未來兩年每年預算1,100萬元，以招標形式與私家醫院合作，不方便透露有關醫院名字，但港九新界都有，標書要求私家醫院一日內安排轉介病人入院，患者入院後一日內要做手術，否則會有機制跟進，但不便談及是否會拒絕有關醫院下次再投標。

獲轉介的上肢骨折（例如手掌／手腕）病人，可在私家醫院住兩日一夜；下肢骨折（例如踝關節）患者可住五日四夜。陳允健稱，轉介病人有需要時可在私家醫院再住兩日一夜，要長期跟進人士亦可調回至公立醫院跟進，但去年160名病人都未有需要延長留院期，相信原定住院日數已可服務病人。參加者只須繳付公立醫院費用，專科診症費用為80元、每種藥物15元、入院費75元及住院費每日120元。