統一派位2021｜移民潮下叩門額較多　校長提醒疫下面試三大得分位

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-02 11:05

小一統一派位今日（2日）放榜，萬一未獲派心儀學校，家長可把握機會帶子女「叩門」。 綜合油麻地天主教小學（海泓道）、英皇書院同學會小學、佛教林金殿紀念小學、保良局何壽南小學、黃永樹小學、田家炳小學及天主教聖安德肋小學等校長向《香港01》提供的資訊，他們均認為在移民潮及適齡學童人口減少的情況下，今年小一後補生（叩門位）學額會較往年多，預計學生「上移」至心儀學校成功機會大增；惟不只一名校長提醒家長，應顧及通勤時間、子女性格及能力選校，不宜「漁翁撒網」。 受疫情影響，過去一年多學童上學時間大減，油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀直言，學術能力並非唯一考慮因素，更多校長看重小朋友的自理能力及基本禮貌。 英皇書院同學會小學校長陳淑英則提醒，疫情下面試更着重整齊清潔，家長日常可多提點子女，培養良好習慣。

今年小一統一派位77%學童獲派首3個志願。（資料圖片）

教育局日前表示，今年約77%學童獲派首3個志願，較去年73%升4個百分點。小一派位結果將於今日或明日以郵遞方式通知家長，家長需在下周二（6月8日）或周三（6月9日）到學校辦註冊手續。

萬一未獲派心儀學校，家長仍可帶子女「叩門」，申請成為後補生，疫情下不少學校更改報名安排，如經網上上載申請表、豁免小組面試等，家長宜向心儀學校查詢。

油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，相信學生成功入讀心儀學校機會更高。（資料圖片）

「新油天」叩門位料有20多個

《香港01》向多間熱門資助小學的校長了解今年小一後補生的情況。當中在31校網的「新油天」油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀指出，移民潮帶動「音樂椅」效應，預計今年叩門位會較以往多，加上今年適齡學生人數較少，相信學生成功入讀心儀學校機會更高。以該校為例，她料20多個叩門位。至於競爭情況？她透露該校每年約550至700人申請小一後補生，今年則未正式接受報名。

校長：考小朋友基本生活規條、禮貌

陳淑儀提醒家長不宜「漁翁撒網」式報多校，「最多5間，因為去之前都要準備，小朋友會太大壓力。」她表示，疫情下該校取消小組面試，兩輪面試中，首輪主要考申請者的語文能力及數學解難能力；次輪則邀親子面試，了解家庭關係及管教情況，「學術能力唔係唯一考慮因素，都會想睇小朋友識唔識基本生活規條、禮貌，例如有指示先坐低。」

英皇書院同學會小學校長陳淑英提醒，疫情下面試更著重整齊清潔。（資料圖片）

英皇書院同學會小學校長：疫情面試着重整齊清潔

至於11校網的英皇書院同學會小學校長陳淑英亦相信，移民潮下整體小一後補生學額會較以往增加，料今年競爭情況沒往年激烈，而該校往年逾百人競爭約有8至10個叩門位，今年未正式接受插補生申請已接到不少「叩門信」，暫難估計報名情況。

陳淑英校長提醒，疫情下面試更着重整齊清潔，提醒家長在了解學校辦學理念及發展意向顯示誠意，更不宜過份催谷子女，「希望小朋友係開心、有自信及禮貌，因為咁細嘅小朋友能力差距唔遠，反而係家教、坐得定唔定，入門口識打招呼咁。」

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄直言，今年的叩門位數目會較往年多。（資料圖片）

位於葵芳（65校網）的佛教林金殿紀念小學，校長吳永雄直言，移民效應及適齡學童人口下跌，影響整個學界，相信不少學校今年的叩門位數目會較往年多，學生入讀心儀學校機會大增，估計不少家長會較進取。至於該校，他透露，今年自行分配學位階段申請人數比往年多一成半，往年叩門階段有逾200人申請，爭數個叩門位，預計今年情況相若。

位於九龍城區的保良局何壽南小學校長陳紫霞表示，已有不少家長致電查詢及交自薦信。（資料圖片 / 楊婉婷攝）

保良局何壽南小學：面試圍繞日常生活及學科知識

在34校網的保良局何壽南小學，校長陳紫霞表示，受疫情影響，去年起更改面試規定，只會在約500份申請中，挑出約150人面試，雖今年未正式接受申請，但已有不少家長致電查詢及交自薦信，相信競爭情況與往年類近。

她表示，學校面試主要參考學業成績、品行、課外活動表現及家庭支援情況，有意報讀的學生宜留意禮貌、答問時須保持眼神交流。至於面試題目，她透露會圍繞日常生活及學科知識。

保良局黃永樹小學校長是區內熱門學校之一。（網上圖片）

位於將軍澳（95校網）的保良局黃永樹小學亦是區內熱門學校，校長陳瑞良相信，隨適齡入學人口下降，本年叩門人數會比去年減少，競爭情況會略為減輕，惟相信約10個叩門額，仍有約400人競爭，故仍有一定難度。位於大埔（84校網）的保良局田家炳小學校長陳詠賢則透露，往年有逾200人「爭奪」約10個叩門位，料競爭情況與往年相若。

聖安德肋小學校長梁綺媚表示，疫情下安排叩門生分8天面試，以減少人群聚集風險。（網上圖片）

天主教聖安德肋小學疫下分8天面試減人流

至於將軍澳（95校網）天主教聖安德肋小學，校長梁綺媚表示，該校推小班教學，全校只僅10個叩門位，受移民潮影響，學期中已有學生因離港退學，惟今年統一派位滿意率較往年高，相信叩門人數會較少。

她透露，疫情下該校安排分8天進行面試，以減少到校人流。她建議家長以平常心進行面試。她稱，面試主要希望了解家庭支援、家長教育理念及親子關係；至於小朋友面試，則以了解其幼稚園學習情況及小朋友待人接物態度等。